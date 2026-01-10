Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Η Μιχαέλα και ο Πάρις ξυπνούν κυριολεκτικά με αντίθετα μυαλά

Δυναμικά επιστρέφει το «Καλά θα πάει κι αυτό» με 3 επεισόδια γεμάτα γέλιο που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 12 με 14 Ιανουαρίου 2026, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Η Μιχαέλα και ο Πάρις ξυπνούν κυριολεκτικά… με το μυαλό τους ο ένας στον άλλον, παλεύοντας με αναμνήσεις, φαντασιώσεις και άβολες παραδοχές που δεν θέλουν να κάνουν. Η Κατερίνα συνεχίζει να βασανίζεται με όσα της αποκάλυψε ο Νίκος, ενώ το δράμα κορυφώνεται στο χωράφι. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια της μαύρης κωμωδίας της ΕΡΤ1, Καλά θα πάει κι αυτό.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 12.01.2026

Eπεισόδιο 44ο: Η Μιχαέλα και ο Πάρις ξυπνούν κυριολεκτικά… με το μυαλό τους ο ένας στον άλλον, παλεύοντας με αναμνήσεις, φαντασιώσεις και άβολες παραδοχές που δεν θέλουν να κάνουν. Η Ρόδω και ο Αλέκος βρίσκονται σε αποστολή ανασκαφής. Στο ψαράδικο, η Μιχαέλα και η Ελισάβετ εκπαιδεύονται από τη Δώρο AΙ, ενώ ο Μάκης και ο Γκίκας συνεχίζουν τη δική τους σουρεαλιστική πορεία ως «σεκιουριτάδες». Η Κατερίνα συνεχίζει να βασανίζεται με όσα της αποκάλυψε ο Νίκος, ενώ το δράμα κορυφώνεται στο χωράφι.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 13.01.2026

Eπεισόδιο 45ο: Ο Πάρις παλεύει με τις αναμνήσεις του καθώς έχει βρει το μενταγιόν της Μιχαέλας, ενώ την ίδια στιγμή η Μιχαέλα εξηγείται με τον Απόλλωνα. Ο Τάσος βιώνει τη χειρότερη τρομάρα της ζωής του και η Κατερίνα μπλέκει με το Ai προσπαθώντας να αποκαλύψει… οικογενειακές συγγένειες. Την ίδια στιγμή, η Ρόδω οδηγεί έντρομη τον αναίσθητο Αλέκο προς την Αθήνα με ένα αμάξι να τους καταδιώκει. Παράλληλα, η Ντιέγκο καίει συμβολικά το παρελθόν της, αποφασισμένη να ξαναχτίσει τη ζωή της από την αρχή. Την ίδια στιγμή, ο Πάρις βλέπει στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ για μια δολοφονία, η οποία προμηνύει μια μεγάλη ανατροπή.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 14.01.2026

Eπεισόδιο 46ο: Η Νάταλι αρχίζει μεθοδικά τη μεταμόρφωση της Μιχαέλας, η οποία εκπλήσσεται από το αποτέλεσμα. Ο Αλέκος και η Ρόδω παλεύουν να κρύψουν τα κλοπιμαία, ενώ η απειλή του Κλεομένη κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους. Ο Τζόνι, βάζει δόλωμα στη Ντιέγκο επιταχύνοντας τις εξελίξεις. Ο Μάνος αποκαλύπτει στον Απόλλωνα ότι η Στέλλα, ίσως, έχει μπει ξανά στο παιχνίδι και κινδυνεύει, μια πληροφορία που τον γεμίζει φόβο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.