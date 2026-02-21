Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Ο Περικλής επιστρέφει επικίνδυνος με σχέδιο εκδίκησης

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Καλά θα πάει κι αυτό της ΕΡΤ1 που θα παίξουν μόνο την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη 24-25.02.2026 στις 22:00, λόγω της αλλαγής του προγράμματος για την Καθαρά Δευτέρα.

Μια οργανωμένη χρηματιστηριακή επίθεση ρίχνει προσωρινά τη μετοχή της εταιρείας του Πάρι, με το 14% να αλλάζει χέρια με ύποπτο τρόπο ενώ ο Απόλλωνας συνδέει τα γεγονότα με τον επικίνδυνο Περικλή, που επιστρέφει με σχέδιο εκδίκησης. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Καλά θα πάει κι αυτό, της ΕΡΤ1.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 61ο. Μια οργανωμένη χρηματιστηριακή επίθεση ρίχνει προσωρινά τη μετοχή της εταιρείας του Πάρι, με το 14% να αλλάζει χέρια με ύποπτο τρόπο. Ο Απόλλωνας συνδέει τα γεγονότα με τον επικίνδυνο Περικλή, που επιστρέφει με σχέδιο εκδίκησης. Παράλληλα, αποκαλύπτονται μυστικά για παλιούς έρωτες, μαφία και οικονομικές απειλές που πλησιάζουν την οικογένεια. Η Μιχαέλα και η Ελισάβετ εξομολογούνται για τον Πάρι, ενώ ο Τζόνι ετοιμάζεται να γνωρίσει τον παππού του στο Ναύπλιο. Όλα δείχνουν ότι μια μεγάλη σύγκρουση πλησιάζει, με τις συμμαχίες να δοκιμάζονται.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 62ο. Ο Πάρις δέχεται ασφυκτική πίεση από τον Περικλή και αναζητά επειγόντως κεφάλαια για να σώσει την εταιρεία. Η σχέση του με τη Μιχαέλα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, καθώς Ρόδω και Χαρίκλεια βρίσκουν στοιχεία. Η Κατερίνα κλείνει οριστικά το κεφάλαιο με τον Τάσο, δίνοντάς του ένα απρόσμενο αποχαιρετιστήριο δώρο. Παράλληλα, μια μεγάλη προσωπική αποκάλυψη ταράζει τον Απόλλωνα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.