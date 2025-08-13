Καλοκαιρινό ραντεβού: Η εκπομπή έριξε αυλαία, όσα είπαν στο φινάλε Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου

Το μεσημέρι της Τετάρτης (13.08.2025) η εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» έριξε αυλαία και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ιωάννα Μαλέσκου αποχαιρέτησαν συγκινημένοι το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ο κύκλος αυτού του καλοκαιρινού προγράμματος ολοκληρώθηκε, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να τονίζει ότι το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές του OPEN ανανεώνεται τη νέα σεζόν, ενώ η Ιωάννα Μαλέσκου δήλωσε ότι περιμένει καλά πράγματα να έρθουν στο μέλλον.

«Πέρασε σαν νεράκι αυτός ο κύκλος των καλοκαιρινών εκπομπών. Για μένα που δεν είχα ξαναδοκιμάσει κάτι ανάλογο, ούτε τηλεοπτικά να συνυπάρξω με έναν άνθρωπο, ήταν μία πολύ μεγάλη έκπληξη, μία πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Συνυπήρξαν δύο άνθρωποι σε ένα, αυτή είναι η μαγκιά και το στοίχημα. Μια ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες έδινε καθημερινά το μεράκι και το πάθος, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στον αέρα», δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Ήταν έκπληξη που έκανα κάτι καλοκαιρινό, δεν είχα δοκιμαστεί σε αυτή την πίστα, σε αυτόν τον στίβο και θέλω να πω ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια του ΟΡΕΝ και όλους τους συνεργάτες. Ό,τι άλλο είναι να έρθει ας έρθει για καλό», πρόσθεσε η γνωστή παρουσιάστρια.

Έπειτα πήρε τον λόγο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος υπογράμμισε: «Ήταν η τρίτη φορά που έκανα καλοκαιρινό εδώ στο ΟΡΕΝ και μου άρεσε. Με την Ιωάννα ήταν μία έκπληξη, είπαμε από την αρχή την ιστορία μας το πώς έγινε. Θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί και μας βγήκε σε καλό».

Τέλος, ο παρουσιαστής ευχαρίστησε το OPEN και αμέσως μετά ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα σεζόν.