Κάμπινγκ – πρώτα επεισόδια: Ο Ιορδάνης μετακομίζει με τα παιδιά του στον «Άλλο κόσμο»

Η κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και συστήνεται στο τηλεοπτικό κοινό με τα τρία πρώτα επεισόδια: Δευτέρα 21, Τρίτη 22 και Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Τι συμβαίνει όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος λογιστής αποφασίζει να κάνει την επανάστασή του; Εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και αναζητά καταφύγιο σε ένα κάμπινγκ, παίρνοντας μαζί του τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Η νέα πραγματικότητα όμως τον προσγειώνει απότομα: το νέο τους «σπίτι» είναι ένα ετοιμόρροπο τροχόσπιτο, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, Σοφοκλής, είναι ένας αλλόκοτος και επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος, και οι υπόλοιποι ένοικοι συνθέτουν την πιο εκκεντρική κοινότητα που συνάντησε ποτέ. Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά όταν ο εφιάλτης του Ιορδάνη – ο προϊστάμενός του – εντοπίζει τα ίχνη του. Καλώς ήρθατε στον «Άλλο Κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγο έξω από την Αθήνα, όπου η θερινή ραστώνη συναντά την κωμωδία, τα καλά κρυμμένα μυστικά και το αστυνομικό μυστήριο. Γιατί στον «Άλλο Κόσμο», όσο περισσότερο προσπαθείς να κρατήσεις ένα μυστικό, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να μην το μάθουν όλοι.

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Κάμπινγκ – Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 1ο: Ο Ιορδάνης Γιαλαμάς, άβουλος σύζυγος, φιλήσυχος λογιστής, νομοταγής πολίτης, εγκαταλειμμένος από τη γυναίκα του Βιβή, μετακομίζει αιφνιδίως με τα παιδιά του, Εύα και Πέτρο, στον «Άλλο κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Στις λιγοστές αποσκευές τους, μόνο τα απολύτως απαραίτητα, αλλά και ένας σάκος με εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, «αδιευκρίνιστης» προέλευσης… Στο κάμπινγκ, τους υποδέχεται ο μυστήριος και αλλόκοτος Σοφοκλής, ιδιοκτήτης του «Άλλου κόσμου». Τους ξεναγεί και πέφτουν από έκπληξη σε έκπληξη, με επίλογο, το ανεκδιήγητο αχούρι-τροχόσπιτο που τους παραδίδει. Και ενώ όλα δείχνουν πώς δε γίνεται χειρότερα, εμφανίζεται από το πουθενά εκείνος που δεν πρέπει. Ο προϊστάμενος του Ιορδάνη, Πάρης, ο οποίος ανακαλύπτει τον σάκο με τα χρήματα.

Κάμπινγκ – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 2ο: Ο Σοφοκλής «περιθάλπει» τον τραυματισμένο Πάρη στο σπίτι του. Εκείνος, μόλις συνέρχεται, μη κατανοώντας ότι τον κρατάει αιχμάλωτο, δηλώνει ότι θα καταγγείλει τον Ιορδάνη στην αστυνομία, στην οποία έχει δηλωθεί ήδη από τη γυναίκα του η εξαφάνιση του. Εν τω μεταξύ, η Μαριάννα – «συνοδός πολυτελείας» που ζει μόνιμα στο κάμπινγκ – που είχε ραντεβού μαζί του το προηγούμενο βράδυ, τον αναζητά…

Κάμπινγκ – Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 3ο: Ο Πάρης ξυπνάει κλειδωμένος και δεμένος σε μια αποθήκη… Ο Ιορδάνης παλεύει με τις τύψεις του. Σκέφτεται να παραδοθεί στην αστυνομία. Τα παιδιά του γκρινιάζουν, θέλουν να γυρίσουν πίσω στην παλιά τους ζωή. Ο Σοφοκλής όμως έχει άλλα σχέδια. Η αστυνόμος Ιωάννα Σαλταμπάση, που αναλαμβάνει την υπόθεση εξαφάνισης του Πάρη, βρίσκει ότι η τελευταία κλήση στο κινητό του έγινε από την Μαριάννα. Έτσι γυρίζει στο κάμπινγκ, μια τοποθεσία που της είναι γνώριμη, καθώς πέντε χρόνια πριν, είχε ασχοληθεί με την υπόθεση της εξαφάνισης του Λευτέρη, συζύγου της Γιώτας και πατέρα του Λουκά.

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Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη.

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA