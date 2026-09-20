Netflix: Οι 6 ταινίες που ήρθαν για να ξεκινήσει καλά η σεζόν – Δείτε τα «Call My Agent» και «Go Team»

Με 6 νέες ταινίες υποδέχθηκε τον Σεπτέμβριο το Netflix. Κωμωδίες και ταινίες δράσης ήρθαν και αυτόν τον μήνα κάνοντας πιο πλούσιο το πρόγραμμα της γνωστής πλατφόρμας streaming.

Why Did I Get Married Again, Go Team και Call My Agent είναι μερικές από τις ταινίες που ήρθαν στο Netflix αυτόν τον μήνα.

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Ακολουθούν περιλήψεις και trailer με τα όσα θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα.

Γιατί Παντρεύτηκα Είπαμε;

Why Did I Get Married Again?

Διαθέσιμο

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Τα ζευγάρια ξανασμίγουν για τον γάμο της κόρης του Μάρκους και της Άντζελα και βιώνουν νέα και παλιά δράματα καθώς αναρωτιούνται γιατί ξαναπαντρεύτηκαν.

Στο “Why Did I Get Married Again?”, τα ζευγάρια ξανασμίγουν για να γιορτάσουν τον επικείμενο γάμο της κόρης του Μάρκους και της Άντζελα. Παρόλο που δεν έχουν βρεθεί για αρκετό καιρό, γρήγορα συνειδητοποιούν ότι παρά τα νέα δεδομένα οι ίδιοι δεν άλλαξαν.

Συνειδητοποιώντας ότι τα παιδιά τους μεγάλωσαν και έγιναν όπως εκείνοι, αναγκάζονται να αναλογιστούν το παράδειγμα που έδωσαν και θέτουν στον εαυτό τους το αιώνιο ερώτημα, γιατί παντρεύτηκαν… ξανά;

Πάρε τον Μάνατζέρ μου: Η Ταινία

Call My Agent! The Movie

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Πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο της ASK, η Αντρέα χάνει τον πρωταγωνιστή της λίγες μέρες πριν από τα γυρίσματα. Καλώς ή κακώς, πρέπει να ξαναφέρει κοντά την παλιά ομάδα.

Πάμε, Ομάδα!

Go Team!

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Όταν η ομαδική έξοδος καταλήγει σ’ ένα μικρό χωριό, οι υπάλληλοι μιας τυροκομικής εταιρείας πιστεύουν πως χειρότερα δεν γίνεται. Μέχρι που μαθαίνουν για τις απολύσεις.

Το Πάμε, Ομάδα! αφηγείται την ιστορία της Τίο Μοτσάλες, μιας εταιρείας που, πριν από χρόνια, θεωρούνταν από όλους η βασίλισσα του ισπανικού τυριού. Σήμερα η επιχείρηση θεωρείται κάπως παλιομοδίτικη, παρόλο που προσπαθεί να δείχνει πως πηγαίνει καλά. Η τελευταία μεγάλη ιδέα της εταιρείας ήταν να οργανώσει μια απόδραση σύσφιξης σχέσεων στην ύπαιθρο, στο χωριό όπου ιδρύθηκε. Όμως, η υποτιθέμενη εκδρομή επανασύνδεσης με τις “παραδοσιακές αξίες” εξελίσσεται σε παγίδα, όταν το προσωπικό συνειδητοποιεί ότι έρχονται –και μάλιστα πολλές– απολύσεις.

Η τάχα παρακινητική απόδραση γίνεται γρήγορα ένα πεδίο μάχης κολακείας, προδοσίας και διαρροών. Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία για γραφεία σε παρακμή, ανελέητα στελέχη και υπαλλήλους που δεν έχουν πλέον την υπομονή για τις μοντέρνες ανοησίες των εταιρικών αποδράσεων σύσφιξης σχέσεων.

Best of the Best

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Δύο παιδικές φίλες μπαίνουν στην ομάδα χορού Μπόλιγουντ του UCLA κι ανακαλύπτουν ότι ο δρόμος για το πρωτάθλημα των ΗΠΑ είναι πολύ πιο σκληρός απ’ όσο φαντάζονταν.

Cr. Emily V. Aragones/Netflix © 2026

Unabomber

25/09/2026

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, το δράμα αφηγείται την πορεία του Τεντ Καζίνσκι από παιδί-θαύμα του Χάρβαρντ στον Γιουναμπόμπερ, καθώς το FBI τον καταδιώκει.

Μετά τη συμμετοχή του στα αμφιλεγόμενα ψυχολογικά πειράματα του καθηγητή Χένρι Μάρεϊ (Ράσελ Κρόου), το ταραγμένο παρελθόν του επανέρχεται στην επιφάνεια δεκαετίες αργότερα, όταν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, υπό την ηγεσία της πράκτορα του FBI Τζόαν Μίλερ (Σαϊλίν Γούντλεϊ), αποκαλύπτει τις ανατριχιαστικές συνέπειες της φιλοδοξίας και της απομόνωσης.

Cr. Philippe Bosse/Netflix ©2026

Μονονόκε – Η Ταινία: Κεφάλαιο 3 – H Κατάρα του Ερπετού

Mononoke The Movie: Chapter Ⅲ – The Curse of the Serpent

29/09/2026

Όταν η τραγωδία χτυπά στο οόκου, σκοτεινά ανθρώπινα πάθη και παλιές μνησικακίες γεννούν τον πιο τρομερό αντίπαλο του Φαρμακέμπορα.