O Στέφανος Κασελάκης στο Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη: «Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη», δείτε τρέιλερ

Στα νέα επεισόδια του Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη θα βρεθεί ο Στέφανος Κασσελάκης, ανακοινώνοντας πως θα αναγκάσει τους αγοραστές να «βάλουν το χέρι στην τσέπη για εξαιρετικό σκοπό».

Το τρέιλερ με την εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη στο Cash or Trash δημοσιεύτηκε από το Omega Channel το οποίο συνεργάζεται με το Star Channel.

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Το Cash or Trash κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει με τον Στέφανο Κασσελάκη. Στο τρέιλερ φαίνεται να μπαίνει στον χώρο που γίνεται το παιχνίδι και να λέει «είμαι ο Στέφανος Κασσελάκης, έρχομαι στο Cash or Trash για έναν εξαιρετικό σκοπό».

«Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη» συνεχίζει παρουσιάζοντας το αντικείμενο που θέτει προς δημοπρασία.