«Καρφιά» από τη Ράνια Τζίμα για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Πόσες ακόμη πρέπει να εκβιάσει; Θα λέει ”με συγχωρείτε” και θα πηγαίνει παρακάτω»

Αιχμές άφησε η Ράνια Τζίμα για την ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, που επιβλήθηκε στον Στάθη Παναγιωτόπουλο σχετικά με την υπόθεση του revenge porn.

Με αφορμή τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Ράνια Τζίμα ξέσπασε κατά του Στάθη Παναγιωτόπουλου μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Τρίτης (18.11.2025), τονίζοντας πως κανονικά δεν θα έπρεπε να δοθεί κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο.

«Μιλάμε για τρεις γυναίκες, με την ίδια καταγγελία, στις δύο υποθέσεις από αυτές, έχει καταδικαστεί, και παρ’ όλα αυτά τού δίνεται διαρκώς αναστολή και του δόθηκε και ελαφρυντικό. Δηλαδή, στις πόσες περιπτώσεις αυτός ο άνθρωπος θα έχει κάποια βαρύτερη επίπτωση; Πόσες γυναίκες πρέπει να εκβιάσει; Θα δείχνει τις στιγμές των γυναικών στο διαδίκτυο και μετά θα λέει ”με συγχωρείτε, έκανα λάθος” και θα πηγαίνει παρακάτω;», αναρωτήθηκε στον «αέρα» η anchorwoman του MEGA.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) εκδικάστηκε η δεύτερη υπόθεση που αφορά τον γνωστό παρουσιαστή και τη δημοσιοποίηση ιδιωτικών στιγμών της πρώην συντρόφου του.