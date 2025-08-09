Κατερίνα Δούκα: «Η πρώτη και βασική πρόκληση, που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ, είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»

Η Κατερίνα Δούκα έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στη συνεργασία της με την ΕΡΤ όσο και στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της.

Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε αναλυτικά στα όσα την έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια τηλεόραση, Η Κατερίνα Δούκα μίλησε στο ένθετο Real life και την δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Τι σας κέρδισε στο περιβάλλον της δημόσιας τηλεόρασης σε σχέση με άλλα μέσα;

Κάποια πράγματα χρειαζόταν πρώτα να τα ζήσω, να τα συνειδητοποιήσω και μετά να τα εκτιμήσω. Τις δυνατότητες που έχει η ΕΡΤ, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει άλλο τηλεοπτικό κανάλι που να έχει ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, οτιδήποτε και να συμβεί οπουδήποτε, η ΕΡΤ έχει δημοσιογράφο και συνεργείο να το καλύψει. Το ίδιο ισχύει και για το εξωτερικό. Αν συμβεί ένα μεγάλο γεγονός, οι δυνάμεις ενισχύονται με απεσταλμένους. Η ΕΡΤ δεν είναι μόνο το επιβλητικό και τεράστιο Ραδιομέγαρο, κυρίως είναι οι άνθρωποι της. Στελέχη έμπειρα που πάντοτε σε βγάζουν ασπροπρόσωπο, σε συνδυασμό με νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την ΕΡΤ;

Η πρώτη και βασική πρόκληση, που αντιμετώπισα, είναι ότι χανόμουν στο κτίριο! Ήξερα να κυκλοφορώ σε βασικά σημεία, όπως το γραφείο της εκπομπής, το κοντρόλ και η αίθουσα σύνταξης. Χάθηκα, όμως, όταν χρειάστηκε να πάω στο αρχείο της ΕΡΤ, χάθηκα όταν έπρεπε να πάω στο λογιστήριο και μη σας πω ότι ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω που βρίσκονται κάποια τμήματα. Κάποιος που δεν έχει επισκεφτεί την ΕΡΤ μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά είναι τεράστια και δεν είναι μόνο ένα κτίριο.