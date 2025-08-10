Κατερίνα Δούκα: «Τα τελευταία χρόνια έχει χτιστεί μια σχέση αυξανόμενης εμπιστοσύνης με τη δημόσια τηλεόραση»

Για την σχέση που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια το τηλεοπτικό κοινό με την ΕΡΤ καθώς και για τη δική της συνεργασία με την δημόσια τηλεόραση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Δούκα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Στην συνέντευξή της, η Κατερίνα Δούκα αναφέρθηκε επίσης για την ανάγκη για αξιόπιστη ενημέρωση την εποχή που τα fake news είναι όλο και περισσότερα.

Πόσα χρόνια μετρά η συνεργασία σας με την ΕΡΤ; Θυμάστε την πρώτη εκπομπή που αναλάβατε εκεί;

Στην ΕΡΤ βρίσκομαι τριάμισι χρόνια και νιώθω πια τόσο εξοικειωμένη με το περιβάλλον και τους ανθρώπους που είναι σαν να είμαι πολύ περισσότερο.

Αρχικά βρέθηκα στην ΕΡΤ ως αρχισυντάκτρια των εκπομπών του Γιώργου Κουβαρά και παράλληλα εμφανιζόμουν στις εκπομπές του, καθότι, εκτός από πολύ φίλοι, συνεργαζόμασταν τα τελευταία δέκα χρόνια, οπότε πήγαμε… πακέτο στην ΕΡΤ.

Η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες εκπομπές δεν τις θυμάμαι αλλά σίγουρα θυμάμαι μεγάλες τηλεοπτικές βραδιές στις οποίες βρισκόμουν στο κοντρόλ και είχα αναλάβει και μεγάλο μέρος της – καθόλου εύκολης – διοργάνωσης τους.

Εκλογικές βραδιές, βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές, ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών, υποψηφίων αρχηγών ΣΥΡΙΖΑ, υποψηφίων αρχηγών ΠΑΣΟΚ, ντιμπέιτ για τη δημαρχία της Αθήνας. Δεν τα λες και λίγα για τριάμισι χρόνια!

Πως βλέπετε τη σχέση του κοινού με τη δημόσια τηλεόραση σήμερα;

Τα τελευταία χρόνια έχει χτιστεί μια σχέση αυξανόμενης εμπιστοσύνης με τη δημόσια τηλεόραση, ειδικά στον τομέα της ενημέρωσης.

Πάντα υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστη, ποιοτική ενημέρωση και στην εποχή που τα fake news είναι όλο και περισσότερα πιστεύω ότι η ΕΡΤ ανταποκρίνεται δυναμικά και πάντα με γνώμονα τον θεσμικό της ρόλο.