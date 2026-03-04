Κατερίνα Γκαγκάκη: Η αποχώρηση του Κώστα Δόξα από το «J2US» ήταν κοινή συζήτηση και απόφαση

Η Κατερίνα Γκαγκάκη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day και τον Αλέξανδρο Ρούτα.

Η διευθύντρια επικοινωνίας του Open απάντησε και για τη διακοπή της συνεργασίας του Κώστα Δόξα με το J2US, μετά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ανακοίνωση ήταν πάρα πολύ προσεκτικά βγαλμένη. Δεν έχει να κάνει με απομάκρυνση. Έχει να κάνει με μια κοινή συζήτηση και απόφαση. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του καναλιού, θα μιλήσω εγώ.

Εγώ γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τον Κώστα, τον αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό που εγώ, σαν Κατερίνα, του είπα είναι ότι θα ζεις αυτή την ανθρωποφαγία κάθε εβδομάδα», είπε η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκιση με αναστολή, για την υπόθεση που είχε καταγγείλει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.