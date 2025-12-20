Κατερίνα Γκαγκάκη: Η Μαρία Μπακοδήμου θα παρουσιάζει στο OPEN το παιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος»

Η Κατερίνα Γκαγκάκη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» μέσα από τις οποίες αποκάλυψε ότι η Μαρία Μπακοδήμου έχει συμφωνήσει με το OPEN για να παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος». Ανέφερε πως η παραγωγή προετοιμάζεται εντατικά, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ελκυστικό και ο σταθμός να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών για την Μαρία Μπακοδήμου, ενώ ανέφερε ότι μέσα στο 2026, θα επιστρέψει και το J2US. Για το συγκεκριμένο πρότζεκτ πάντως δεν θέλησε να επεκταθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κατερίνα Γκαγκάκη σχολίασε αρχικά το τηλεοπτικό τοπίο, λέγοντας πως φέτος η αυτοναφορικότητα χειροτέρεψε. «Φέτος η αυτοαναφορικότητα είναι σε άλλο επίπεδο. Αντί να λύσεις τις διαφορές με τηλέφωνο, βγαίνεις και τα λες στην τηλεόραση. Φαίνεται πως είναι τάση. Δεν μου αρέσει ότι στην τηλεόραση έχουν πέσει τα μπάτζετ. Θα ήθελα να δω σταδιακά νέους ανθρώπους».

«Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι η Φαίη Σκορδά είναι φίλη μου και την χαίρομαι. Έχω την αίσθηση ότι είναι απελευθερωμένη να κάνει όσα θέλει», είπε σε άλλο σημείο. «Το Πρωινό του ΑΝΤ1 είναι ένα δυνατό brand, ο Γιώργος Λιάγκας είναι πάρα πολύ καλός τηλεοπτικά παρουσιαστής».

Για το OPEN ανέφερε ότι επανατοποθετήθηκε με προγράμματα σε δύσκολες ζώνες με ενημέρωση και ψυχαγωγία, ενώ μίλησε και για την εκπομπή Real View. «Γελάω κάθε πρωί από τις αναπαραγωγές των δημοσιευμάτων, αλλά φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον η εκπομπή σε αυτή τη ζώνη».