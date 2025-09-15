Media

Κατερίνα Καινούργιου στην πρεμιέρα της εκπομπής της: «Δεν θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα»

«Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω για ακόμα μια χρονιά να γίνει και το δικό σας» είπε η Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου

Πρεμιέρα σε ανανεωμένο πλατό και με χαρούμενη διάθεση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου. Η παρουσιάστρια του Alpha επέστρεψε με την «Super Κατερίνα», έχοντας στο πλευρό της τη φετινή σεζόν τον Στέφανο Κωνσταντινίδη αλλά και νέους συνεργάτες.

“Καλή σας ημέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε! Χαίρομαι πάρα πολύ που για 5η συνεχόμενη χρονιά σας καλημερίζω μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω για ακόμα μια χρονιά να γίνει και το δικό σας. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, φέτος είμαστε μια ανανεωμένη παρέα” σημείωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.

“Διαβάζετε και ακούτε “η ανανεωμένη Super Κατερίνα”. Εγώ ίδια είμαι, ό,τι ανανέωση είχα να κάνω, την έχω κάνει. Δεν θα δείτε πολλές διαφορές σε μένα. Εντάξει, ίσως κάποιες αλλά πολλές όχι”.

“Έχουν όμως ανανεωθεί πολλοί οι συνεργάτες μου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, όπως έχει ανανεωθεί πολύ και αυτό το υπέροχο πλατό” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Καινούργιου για να δώσει ροή στην Super Κατερίνα του Alpha και να συστήσει την τηλεοπτική της παρέα.

