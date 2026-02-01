Κατερίνα Καραβάτου για Ελένη Τσολάκη: Την εκτιμώ πάρα πολύ, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία

Η Κατερίνα Καραβάτου πήρε τη σκυτάλη από την Ελένη Τσολάκη και το Σάββατο (31-01-2026) έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα». Μετά το τέλος της εκπομπής, η παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το «Εδώ TV» του OPEN.

Η Κατερίνα Καραβάτου ρωτήθηκε για την Ελένη Τσολάκη, αλλά και για το αν την αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης. Ανέφερε πως τα παρακολουθεί και πως είχε άγχος στην πρεμιέρα της. Τόνισε πως υπάρχει «χημεία» με τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής και υποσχέθηκε πως θα προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς το τηλεοπτικό προϊόν που παρουσιάζει.

Σε ερώτηση για τη σύγκριση με την Ελένη Τσολάκη, η οποία βρισκόταν στο τιμόνι της εκπομπής μέχρι τα περασμένα Χριστούγεννα, απάντησε: «Εκτιμώ πάρα πολύ την Ελένη Τσολάκη. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι σωστό».

Για τα νούμερα τηλεθέασης, απάντησε: «Πάντα μας αφορούν. Τουλάχιστον με τον τρόπο που δουλεύω εγώ, τα λαμβάνω υπόψη μου και προσπαθώ συνεχώς να γίνομαι καλύτερη». «Πάντα έχω άγχος για την πρεμιέρα. Η χημεία με τα παιδιά ήταν πολύ καλή, αισθάνθηκα ζεστά», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχεται, σύμφωνα με τους συντελεστές, με τη φιλοσοφία της χαλαρής κουβέντας και της ανοιχτής επικοινωνίας. Η εκπομπή στοχεύει να μεταφέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση: μια τηλεοπτική παρέα που σχολιάζει όσα μας απασχόλησαν και όσα έρχονται.