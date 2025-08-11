Συμβαίνει τώρα:
Κατερίνα Καραβάτου σε Χρήστο Φερεντίνο: «Δεν μ’ αρέσει που περνάς τόσο καλά μακριά μου»

«Βαστάω γερά επειδή περιμένω να γυρίσεις», είπε με μπόλικη δόση χιούμορ η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1
Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου
Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου / Φωτογραφία από ΑΝΤ1

«Ακούω τη φωνούλα σου και θα βάλω τα κλάματα», είπε η Κατερίνα Καραβάτου στον Χρήστο Φερεντίνο, ο οποίος βρέθηκε τη Δευτέρα (11.08.2025) στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» στη συχνότητα του ΑΝΤ1.

«Βαστάω γερά επειδή περιμένω να γυρίσεις», συμπλήρωσε με χιούμορ η Κατερίνα Καραβάτου προς τον Χρήστο Φερεντίνο.

«Ακούω τη φωνούλα σου και θα βάλω τα κλάματα. Πόσο μου έλειψες, Χρήστο! Βαστάω γερά επειδή περιμένω να γυρίσεις. Χαίρομαι που, ως γνήσιος Ηπειρώτης, περνάς καλά στο Ανήλιο, αν και δεν μ’ αρέσει που περνάς τόσο καλά μακριά μου», είπε με χιούμορ η Κατερίνα Καραβάτου στον Χρήστο Φερεντίνο.

 

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Του χρόνου θα κανονίσουμε να πάμε μαζί, θα πάρουμε και τον Αρίωνα και την Αέλια με τις σκηνές μας».

