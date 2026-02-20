Κατερίνα Παναγοπούλου: Πάντα έλεγα ως παιδάκι ότι θα πω το δελτίο στο Mega – Δε θέλω να με δε κανένας με μαγιό ή να χορεύω στο τραπέζι

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, Κατερίνα Παναγοπούλου, μίλησε στο zappit.gr για τη διαδρομή της αλλά και για τους ανθρώπους που εμπιστεύεται…

«Πάντα έλεγα ως παιδάκι ότι θα πω το δελτίο του MEGA. Οι γονείς μου βλέπανε πολύ δελτία ειδήσεων, διάβαζαν εφημερίδες, υπήρχε πολύ έντονα μέσα στο σπίτι η δημοσιογραφική ύλη. Στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού, έλεγα ότι θα γίνω ηθοποιός. Μετά, επειδή είδα από τους γονείς μου ότι δεν έπαιρνα πολύ αποδοχή, έλεγα θα γίνω γιατρός. Έτσι, χωρίς λόγο. Μετά είπα θα γίνω δημοσιογράφος και εκεί μείναμε» περιέγραψε η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Μιλώντας για τον ανταγωνισμό, η Κατερίνα Παναγοπούλου είπε: «Για πολλά χρόνια στην διαδρομή αυτήν, έλεγα «έλα εντάξει, τι βλακείες λένε τώρα για ανταγωνισμούς», στον χώρο αυτό, δεν το είχα ζήσει καθόλου. Και έλεγα «εντάξει, αν είσαι καλός στη δουλειά σου, ε, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί». Ε, μεγαλώνοντας και όσο, όταν φτάνεις πια, κατακτάς κάποια milestones, βλέπεις ότι οι αγκωνιές που έχεις να αντιμετωπίσεις…».

Περιγράφοντας τις «αγκωνιές» που έχει δεχθεί, είπε: «Έχω δεχθεί και από τα δύο φύλα, αλλά αυτό το women empowerment που λέμε, δεν το έχω δει πολύ να υπάρχει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν έχω νιώσει να αδικούμαι επειδή είμαι γυναίκα. Όμως, έχω δεχθεί αγκωνιές από γυναίκες και από άντρες βεβαίως. Είναι η απογοήτευση όταν το μαθαίνεις ή όταν το βλέπεις, γιατί πολλές φορές δεν κρύβεται. Αλλά επειδή είναι λίγο ψυχοφθόρο αυτό, δεν δίνω σημασία. Προχωράω».

Σε άλλο μέρος της συνέντευξής της, αποκάλυψε: «Πρέπει να σου πω ότι με έχουν πάρει από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μου έχουν πει ότι έχουν περιέλθει σε γνώση τους κάποια απειλητικά e-mail για εμένα και μου έχουν προτείνει οι ίδιοι άνθρωποι να κινηθώ νομικά, διότι ήταν απειλές κατά της ζωής. Ε, δεν το έκανα τότε, διότι θεώρησα, βλέποντας κιόλας το περιεχόμενο, εγώ κατάλαβα ότι ήταν κάποια από τα γνωστά τρολ.

«Ούτε μία φωτογραφία με μαγιό»

«Μπορεί να είμαι με ένα φουστάνι καλοκαιρινό, αλλά δεν θέλω ο άνθρωπος που θα με δει να λέω το δελτίο ειδήσεων, να γνωρίζει πώς είναι το σώμα μου με ένα μαγιό. Δεν θέλω να το δει κανένας αυτό. Ε, δεν θέλω να βγω έξω και να με δουν να χορεύω πάνω σε ένα τραπέζι. Δεν θέλω να δουν μια εικόνα, η οποία δεν συνάδει με τη σοβαρότητα του ρόλου μου ως παρουσιάστριας ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Εάν με καταπιέζει ώρες ώρες; Ναι. Δεν θα βγω με έναν δικό μου άνθρωπο και θα είμαι υπερβολικά διαχυτική. Θέλω να μην δουν αυτή την εικόνα. Μπορείς πάντα να το ελέγχεις; Όχι. Γίνεται να ελέγξω τους πάντες τώρα με τα κινητά; Όχι. Αλλά προσπαθώ στο βαθμό που γίνεται να το κάνω. Ορθώς υπάρχει αυτό το στερεότυπο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί οι άνθρωποι της ενημέρωσης» είπε η Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Στις δύσκολες στιγμές αντλώ δύναμη από τους δικούς μου ανθρώπους»

«Στο λέω χωρίς δεύτερη σκέψη. Για μένα οι δικοί μου άνθρωποι είναι ο φυσικός μου αποδέκτης. Οτιδήποτε γίνει, καλό ή κακό, υπάρχουν πέντε συγκεκριμένοι άνθρωποι, έχω άπειρους γνωστούς, αλλά πέντε, πολύ δικούς μου φίλους και δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι αυτοί θα ακούσουν το κλάμα μου, θα κλάψω, το γέλιο μου, γελάω πολύ και δυνατά, κλαίω πολύ και δυνατά, είμαι άνθρωπος του υπερθετικού βαθμού, αλλά αυτό θα το δουν μόνο οι πέντε δικοί μου άνθρωποι. Κανένας άλλος.

Είναι ο στενός πυρήνας της οικογένειας, ο αδερφός μου που πλέον μεγαλώνοντας είναι ο καλύτερός μου φίλος, οι γονείς μου, έχω και άντρες φίλους, οι περισσότεροι μου φίλοι είναι άντρες. Κάνω πολύ καλή παρέα με τους άντρες και μην ακούω κλισέ τώρα. Εκατό τοις εκατό υπάρχει φιλία ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Δεν κρατάω τίποτα για μένα. Θα εκτεθώ απολύτως» είπε μεταξύ άλλων στο zappit.gr η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Όσο για το πώς φαντάζεται τη ζωή της στο μέλλον, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, περιέγραψε:

«Ευτυχισμένη. Να είμαι καλά με τους δικούς μου ανθρώπους δίπλα μου, με την οικογένειά μου, όπως είπα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, να είμαι ευτυχισμένη. Δεν θέλω να βάλω καμία ταμπέλα, καμία ετικέτα ότι πρέπει να είμαι έτσι σε αυτό το επάγγελμα και να έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό στη ζωή μου και αυτό. Θέλω να είμαι ευτυχισμένη. Και νομίζω ότι θα είμαι. Γιατί έχω θέσει κάποιες βάσεις γι’ αυτό, μέσα από πολλή δουλειά, προσωπικό κόπο, προσωπικούς αγώνες, έχω φτιάξει τη ζωή μου έτσι όπως θέλω να είναι. Και χαίρομαι γι’ αυτό. Είμαι χαρούμενη όταν τελειώνει η μέρα».