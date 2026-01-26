Κατερίνα Ζαρίφη, Λουκία Γκάτσου και DJ Kakos Tokpasidis καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show»

Απόψε, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» την εκρηκτική Κατερίνα Ζαρίφη, σε μία βραδιά που ξεκινά με μία απρόσμενη και απολαυστική τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα της, την κυρία Αρχοντία. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός προχωρά σε μία ανατρεπτική αναδρομή από τις ημέρες που ήταν ρεπόρτερ-καμικάζι στη «Ζούγκλα» και πολεμική ανταποκρίτρια στη Γιουγκοσλαβία, μέχρι την πολυδιάστατη πορεία της στο σήμερα και στο «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδα.

Η Κατερίνα θυμάται την πρώτη της τηλεοπτική συνάντηση με την Ελένη Μενεγάκη, τη δωδεκαετή συνεργασία τους και την ενθάρρυνση της Ελένης να «μπαίνει και να γοητεύει». Δηλώνει πως η σημερινή τηλεόραση δεν ευνοεί το σατιρικό στυλ που ονειρεύεται, έχοντας ως πρότυπο τη Μαλβίνα Κάραλη, ενώ τονίζει πως δεν κρατά κακίες για παλιές εντάσεις, όπως αυτή με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Παράλληλα, υπερασπίζεται το «πολιτικά ορθό» στη σάτιρα και εξηγεί γιατί η τηλεόραση είναι ανταγωνιστικό μέσο, όπου η χημεία είναι το βασικό συστατικό των συνεργασιών. Η Κατερίνα Ζαρίφη μιλά με πάθος για το ραδιόφωνο και την εκπομπή της «Της Ζαρίφης το πανηγύρι», αλλά και για το θέατρο ως «καταφύγιο», όπου πρωταγωνιστεί στην επιθεώρηση «Ούτε Μπρος Ούτε Πίσω» των Ρέππα-Παπαθανασίου στο «Θέατρον». Τέλος, ο Γρηγόρης τής επιφυλάσσει μία έκπληξη, αφού καλεί τον Παναγή Τζωρτζάτο να την αντιμετωπίσει στο «Μάντεψε το» με τις στιγμές που ακολουθούν να είναι πραγματικά επικές!

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου, η οποία μοιράζεται άγνωστες πτυχές της πορείας της. Η παρουσιάστρια του «Kontra 24» και ραδιοφωνική παρτενέρ του Νίκου Στραβελάκη στον Real FM, τον οποίο χαρακτηρίζει «μεγάλο σχολείο», αποκαλύπτει πώς βρέθηκε στα ΜΜΕ του Καποδιστριακού «από σπόντα», αφήνοντας τη ζωή να την οδηγήσει. Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτελεί η δημοσιογραφική της επιτυχία να φέρει τη Μαρία Καρυστιανού ζωντανά στο στούντιο, μία επιλογή που έκανε συνειδητά για να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά μίας γυναίκας που θαυμάζει για τη δύναμή της.

Η Λουκία Γκάτσου μιλά για την πρόκληση να αποσπά ειλικρινείς απαντήσεις από πολιτικούς, που συχνά μιλούν με «κασέτα», ενώ εκφράζει την επιθυμία της για μία συνέντευξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, εξηγεί γιατί δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με την πολιτική, ενώ δηλώνει πως δεν θα ήθελε οι δύο έφηβες κόρες της, Αλεξάνδρα και Σήλια, να ακολουθήσουν το δύσκολο επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Τέλος, παραδέχεται πως είναι αυστηρή με τον εαυτό της και επιδιώκει πάντα την ουσία, αποφεύγοντας να «χαϊδεύει» τους καλεσμένους της.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι και ο DJ Kakos Tokpasidis. Ο δημοφιλής DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός, με μία σταθερή πορεία στον χώρο από τις αρχές των 90s, ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ζωής του και αποκαλύπτει τη συγκινητική ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του όνομα. Με αφοπλιστικό χιούμορ, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, όταν τον παρότρυναν να αφηγείται «σόκιν» ανέκδοτα στις παρέες των γονιών του, ενώ μοιράζεται την ιστορία για τον καθηγητή, ο οποίος διέκρινε πρώτος το ταλέντο του και τον προέτρεψε να ακολουθήσει την υποκριτική. Τέλος, ο Kakos Tokpasidis παρουσιάζει τα πιο ξεκαρδιστικά του ανέκδοτα, όπως ο «Αλεξιπτωτιστής», ο «Καρούζος» και η «Φτωχιά Γριούλα», ενώ αναφέρεται και στις επιτυχημένες εμφανίσεις του κάθε Παρασκευή στο «Μποέμ» στη Χαλκίδα.