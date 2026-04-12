Κέρι Κόντον και Μάγια Χοκ συμπρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του Netflix «The God of the Woods»

Η βραβευμένη με BAFTA και υποψήφια για Όσκαρ, Κέρι Κόντον (Kerry Condon) πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσει με τη Μάγια Χοκ (Maya Hawke) στη νέα σειρά του Netflix, «The God of the Woods».

Το σενάριο και την παραγωγή υπογράφουν οι Λιζ Χάνα (Liz Hannah) και Λιζ Μουρ (Liz Moore), με τη δεύτερη να διασκευάζει το δικό της ομώνυμο μπεστ σέλερ. Η σειρά είναι ένα οικογενειακό δράμα που εκτυλίσσεται στα όρη Αντιρόντακ της Νέας Υόρκης.

Η πλοκή ξετυλίγει «τα σκοτεινά μυστικά της εύπορης οικογένειας Van Laar και τις έντονες κοινωνικές αντιθέσεις της περιοχής με φόντο τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 13χρονης Barbara Van Laar από την κατασκήνωση της οικογένειάς της, ένα γεγονός που ξυπνά μνήμες από μια παλαιότερη οικογενειακή τραγωδία. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν, ο πλούτος και η επιρροή των Van Laar κλονίζονται, φέρνοντας στο φως τις καταστροφικές συνέπειες των προνομίων και της κατάχρησης εξουσίας».

Η Κόντον ενσαρκώνει την Alice Van Laar, μια γυναίκα που έχει σκληρύνει από το πένθος και ζει παγιδευμένη σε έναν γάμο γεμάτο απαξίωση. Πλέον, καλείται να διαχειριστεί και την ξαφνική εξαφάνιση της 13χρονης κόρης της.

Στον αντίποδα, η Μάγια Χοκ θα υποδυθεί την αποφασιστική Judy Luptack, την πρώτη γυναίκα ντετέκτιβ στο ανδροκρατούμενο Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναλαμβάνει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Νιλ Μόριτζ (Neal H. Moritz) και Πάβουν Σέτι (Pavun Shetty) για λογαριασμό της Original Film, με τη Sony Pictures Television να αναλαμβάνει το στούντιο παραγωγής, σύμφωνα με το Deadline.

Η Ιρλανδή ηθοποιός, που ξεχώρισε με την υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία της στην ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Martin McDonagh) «The Banshees of Inisherin», προέρχεται από δύο σημαντικές συμμετοχές: το «F1» του Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) πλάι στον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), το οποίο σημείωσε εισπράξεις άνω των 634 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και το δράμα του Κλιντ Μπέντλεϊ (Clint Bentley) «Train Dreams», όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τζόελ Έτζερτον (Joel Edgerton).

Σύντομα, η Κόντον θα εμφανιστεί πλάι στους Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) και Άντριου Σκοτ (Andrew Scott) στο πολεμικό θρίλερ «Pressure», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου.