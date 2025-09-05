Κοινωνία Ώρα Mega: Απούσα η Ανθή Βούλγαρη – «Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος καλημέρισε μόνος τους τηλεθεατές στην έναρξη της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» καθώς η Ανθή Βούλγαρη έμεινε σπίτι. Αιτία μια αδιαθεσία του γιου της, που την ανάγκασε να παραμείνει κοντά του.

«Όπως βλέπετε, μοναξιές σήμερα το πρωί… Για την κυρία Ανθή Βούλγαρη τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Της τα ΄λεγα εγώ, δεν μ’ άκουγε. Μια μικρή αδιαθεσία του μικρού χθες, τρόμαξε όλη την ημέρα. Και «τι θα κάνω;», «ο μικρός ανέβασε λίγο πυρετό»… έτσι είναι τα παιδιά, κυρία Βούλγαρη» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος λίγο μετά την έναρξη του «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Ανεβάζουν πυρετό και αδιαθετούν τα παιδιά. Πού να τον πηγαίνεις και στον βρεφονηπιακό τον μικρό. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει», συνέχισε ο παρουσιαστής μπροστά στις κάμερες.

«Σήμερα δεν θα είναι μαζί μας, γιατί ακριβώς θέλει να είναι μαζί με το καμάρι της, με τον πρίγκηπά της. Καλύτερα να είναι στο σπίτι παρά να έχει το μυαλό της εκεί. Αυτά με τις ιώσεις, τον πυρετό και τον βήχα θα τα έχεις. Από δω και πέρα ξεκινάνε τα δύσκολα», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος πριν αρχίσει να παρουσιάζει τα θέματα της εκπομπής.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη επέστρεψαν στην παρουσίαση της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» την Δευτέρα (01-09-2025) και για ακόμα μια χρονιά, θα προσπαθήσουν να πετύχουν υψηλές «πτήσεις» στους πίνακες τηλεθέασης.