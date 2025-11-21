Κωνσταντίνος Αρτσίτας: Δεν θεωρώ ότι ήταν στημένο αλλά πρέπει στον ΣΚΑΪ να είναι προσεκτικοί γιατί είναι ευαίσθητο θέμα

«Περάσαμε δύσκολα τότε στον ΣΚΑΙ, άλλαξε όλη η εκπομπή, απολύθηκαν άνθρωποι», είπε ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας.

Δηλώσεις στο Breakfast@star και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας. Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στον ΣΚΑΪ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος κάνω σαββατοκύριακο με τον Λάμπρο και την Ιωάννα», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας.

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας είπε στη συνέχεια: «Χάρηκα που έμαθα ότι επιστρέφει η Μαρία Μπακοδήμου. Στον ΣΚΑΪ την πρώτη χρονιά είχαμε περάσει πολύ δύσκολα, τον Δεκέμβρη άλλαξε όλη η εκπομπή, απολύθηκαν άνθρωποι, αλλάξαμε ώρα, η Μαρία μας κρατούσε ήρεμους. Θα επιστρέψει με κάτι που της αρέσει, ένα τηλεπαιχνίδι, μια κριτική επιτροπή…».

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας ανέφερε επίσης: «Αυτό με τα νησιά στο τρέιλερ του Survivor το παρατήρησα πρώτος, ενημέρωσα τον ΣΚΑΪ και παραδέχτηκαν το λάθος τους. Δεν μπορεί ο Λιανός να απολογείται για την εταιρεία παραγωγής, δεν ήταν δικό του λάθος. Δεν θεωρώ ότι ήταν στημένο, αλλά πρέπει στον ΣΚΑΙ να είναι προσεκτικοί, γιατί είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Δεν έπρεπε να κάνει χιούμορ ο Λιανός, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα».