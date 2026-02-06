Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Θα ήθελα να ευχαριστιέμαι πιο πολύ τον εαυτό μου

Στην επαγγελματική και στην προσωπική του ζωή, καθώς και στα πεδία που νιώθει πλήρης μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης καλεσμένος στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ την Παρασκευή (06.02.2026).

Συνομιλώντας με τους οικοδεσπότες της εκπομπής «Στούντιο 4», τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο Κωσταντίνος Μαρκουλάκης εκμυστηρεύτηκε:

«Δεν μπορώ να πω πως έχω κάποιο τομέα στη ζωή μου που δεν έμεινα ικανοποιημένος, είμαι ένας δημιουργικός άνθρωπος. Τα προσωπικά μου πήγαν πολύ καλά και πάνε πολύ καλά».

«Επίσης και στο πεδίο το συναισθηματικό και στο πεδίο των φιλικών σχέσεων, οι φίλοι που κρατάνε πολλές δεκαετίες πια, στο πεδίο το οικογενειακό, το πως είναι δηλαδή διαμορφωμένη η οικογένεια μου η οποία είναι ευρύτερη και λειτουργική. Μπορώ να πω, όμως, ότι εμένα ως δημιουργικό άνθρωπο με επηρεάζει πολύ, περισσότερο απ’ ό,τι θα ήθελα, το σε ποια στιγμή βρίσκομαι δημιουργικά. Δηλαδή αν έχω βρει το επόμενο βήμα, αν είμαι περισσότερο ή λιγότερο ευχαριστημένος απ’ αυτό που φτιάχνω ή απ’ αυτό που συμμετέχω», συνέχισε ο δημοφιλής ηθοποιός.

«Θα ήθελα να ευχαριστιέμαι πιο πολύ τον εαυτό μου απαλλαγμένος από το πως συνδέομαι μ’ αυτό που κάνω τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ τη ζωή, τους φίλους, τις συζητήσεις, τον κόσμο γύρω και οτιδήποτε προσλαμβάνω καθημερινά και ‘χω και τον χρόνο για να το κάνω αυτό. Όμως με επηρεάζει πολύ ψυχικά, ίσως περισσότερο απ’ ότι θα ήθελα, το σε ποια στιγμή βρίσκομαι δημιουργικά», πρόσθεσε, κατόπιν, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στην εκπομπή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.