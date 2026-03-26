Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Είναι ακόμα νωρίς για συζητήσεις για την επόμενη σεζόν, η πρόθεση είναι να συνεχίσουμε»

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος μίλησε για τις απαιτήσεις της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και για το μέλλον της ενημερωτικής του εκπομπής.

Ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά. Τα όσα είπε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026) στο STAR.

«Είναι μια σεζόν πάρα πολύ απαιτητική, γιατί έχει πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί κάθε δημοσιογράφος. Θέλει και πάρα πολύ καλή γνώση των πραγμάτων. Πρέπει να προσαρμόζεσαι στις δύσκολες συνθήκες, ό,τι γίνεται και ό,τι μεταδίδουμε σαν εκπομπή μας αφορά κι εμάς τους ίδιους», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΕΡΤnews.

«Νομίζω πως είναι ακόμα νωρίς για συζητήσεις για την επόμενη σεζόν. Πρέπει να σας πω ότι πλέον με τις “Συνδέσεις” είμαστε στην 7η σεζόν, κάθε φορά μέχρι τώρα οι συζητήσεις για ανανέωση ή μη της εκπομπής γίνονταν λίγο διάστημα μετά του Αγίου Πνεύματος. Θα εκπλαγώ αν τις κάνουμε νωρίτερα αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να γίνει, κανείς δεν ξέρει πως είναι ο προγραμματισμός», πρόσθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Αντιλαμβάνομαι πως πρόθεση είναι να συνεχίσουμε αλλά δεν θέλω να προκαταλάβω κανέναν γιατί ακόμα, ξαναλέω, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Ούτε καν πρώιμη, προκαταρκτική συζήτηση», συμπλήρωσε, τέλος, ο Κώστας Παπαχλιμίτζος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.