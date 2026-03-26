Οι «Σούπερ ήρωες» κάνουν πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα στον ΑΝΤ1 – Όσα είπαν οι πρωταγωνιστές της νέας κωμωδίας

Μία νέα κωμική σειρά, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο, κάνει πρεμιέρα σύντομα στον ΑΝΤ1 και ο τίτλος της θα είναι «Σούπερ ήρωες». Το σίριαλ αναμένεται να ξεκινήσει τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026), στις 20:00.

Οι «Σούπερ ήρωες» θα προβάλλονται στον ΑΝΤ1, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 20:00, όπου μέχρι στιγμής μεταδιδόταν η εκπομπή «Ράδιο αρβύλα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες» μας υποδέχονται στο «Σούπερ» τους, μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο.

Με χιούμορ και… αέρα διαφημιστή, μας καλωσορίζουν στο «ιστορικότερο, καλύτερο και εμβληματικότερο» (τάδε έφη ο ιδιοκτήτης του, κατά κόσμον κ. Βασίλης) σουπερμάρκετ, το «Σούπερ». Ένα κατάστημα όπου τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και όπου οι πιο απίθανες καταστάσεις αποτελούν καθημερινότητα.

Από πανικόβλητες αντιδράσεις και ακραία περιστατικά μέχρι εκκεντρικά αφεντικά και ιδιότροποι πελάτες, το ΣΟΥΠΕΡ γίνεται το απόλυτο σκηνικό κωμωδίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εργαζόμενοι, μια ομάδα εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων που μέσα από τις βάρδιες, τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις τους, καταφέρνουν να γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι και να δημιουργήσουν μια μικρή οικογένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «Σούπερ Ήρωες» κάνουν πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 20:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη υπόσχονται να χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου, εγκαινιάζοντας το πιο ξεχωριστό τηλεοπτικό ΣΟΥΠΕΡ.

Γιατί τελικά, για να αντέξουμε την καθημερινότητα, όλοι χρειαζόμαστε δυνάμεις… σούπερ ήρωα.

Συντελεστές

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

Παραγωγή: PEDIO PRODUCTIONS