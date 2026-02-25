Κοσιώνη, Σρόιτερ, Μάνεσης και Παπαχλιμίντζος στη λίστα επιθυμιών πολλών καναλιών – Μεταγραφικός πυρετός και στην ενημέρωση  

Συσκέψεις, επανασχεδιασμός και πολλές συναντήσεις στο παρασκήνιο του τηλεοπτικού τοπίου, ενόψει της επόμενης σεζόν. Εκτός όμως, από τις επαφές με πρόσωπα από τον ψυχαγωγικό τομέα με σκοπό τη μεταγραφή τους, έντονη παρασκηνιακά κινητικότητα παρατηρείται και στον ενημερωτικό τομέα των καναλιών με πρόσωπα μάλιστα υπεράνω πάσης… μεταγραφικής υποψίας.

Ο κύριος λόγος για την έντονη αυτή κινητικότητα είναι ότι η επόμενη σεζόν είναι και εκλογική χρονιά, με αποτέλεσμα εκτός από τα χρήματα που φέρνει κυρίως το ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών, οι τηλεοπτικοί σταθμοί να επιθυμούν το κύρος της ενημέρωσης.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, αλλά ούτε και νωρίς που κάποιοι έχουν ξεκινήσει παρασκηνιακά τις επαφές με «απέναντι», ενώ στα επιτελικά γραφεία των ενημερωτικών τομέων έχουν ακουστεί κι άλλα ονόματα για «προγραμματισμό συζητήσεων».

Ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστεί στις παρασκηνιακές επαφές είναι του Αντώνη Σρόιτερ με τον anchorman να έχει δεχτεί πρόταση από υψηλό στέλεχος του ΣΚΑΪ, με το οποίο μάλιστα είχαν στο παρελθόν πολύ καλή συνεργασία. Από την άλλη, σύμφωνα με δημοσιεύματα η Σία Κοσιώνη βρίσκεται στη λίστα επιθυμιών του ΑΝΤ1, όπου βέβαια σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει τη στήριξη και ψήφο εμπιστοσύνης του σταθμού του Αμαρουσίου, γνωρίζοντας μάλιστα ότι ο έμπειρος δημοσιογράφος είναι στο «μάτι» δύο άλλων τηλεοπτικών σταθμών. Ένα επίσης πρόσωπο που βρίσκεται στη «λίστα επιθυμιών» άλλων τηλεοπτικών σταθμών είναι ο Κώστας Παπαχλιμίντζος που μπορεί το καλοκαίρι να… αγνόησε τις προτάσεις που του έγιναν, αλλά ίσως η στάση και αλλαγές στην εκπομπή του που έγιναν από τη διοίκηση της ΕΡΤ και δεν τον άφησαν πολύ… ευχαριστημένο, τον κάνουν πλέον να καθίσει στο τραπέζι με «μνηστήρες» καναλιών για ενδεχόμενη μεταγραφή.

Στο παρασκήνιο της μεταγραφολογίας συναντάμε και τον Νίκο Μάνεση που είναι από τα πρόσωπα που πολλά στελέχη του ενημερωτικού τομέα επιθυμούν να έχουν στο δυναμικό τους, με τον ΣΚΑΪ να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά και να έχουν βάλει στο τραπέζι μία πολύ δυνατή πρόταση, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και τεχνικά, ώστε να στηρίξουν την εκπομπή που θέλουν να στήσουν με τον δημοσιογράφο.

Στο παρασκήνιο μάλιστα ακούγεται ένα ακόμα όνομα, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η μεταγραφή να περιλαμβάνει… μεγάλο πακέτο, οικονομικά, αλλά επίσης δραστηριοτήτων και ευθυνών.

Κι αυτά είναι ορισμένα από τα πρόσωπα του ενημερωτικού τομέα που βρίσκονται στο «κέντρο» των μεταγραφικών παρασκηνιακών επαφών αλλά και «επιθυμητών» από απέναντι κανάλια. Γιατί υπάρχουν κι άλλα που τους επόμενους μήνες θα κληθούν από… ανταγωνιστές για συνάντηση, καθώς, όπως προανέφερα λόγω των εκλογών την επόμενη χρονιά και σεζόν τα κανάλια επιθυμούν να έχουν το κύρος της ενημέρωσης… αλλά και της επιρροής βεβαίως, βεβαίως!