Κώστας Φραγκολιάς: «Γιατί δεν ρωτάτε τον Γιώργο Λιάγκα για τα χρυσά συμβόλαια;»

Για τον Γιώργο Λιάγκα απάντησε ο Κώστας Φραγκολιάς στους δημοσιογράφους, με αφορμή αυτό που έγινε με τον Δημήτρη Παπανώτα και τον Αντώνη Λουδάρο.

«Ο καθένας κοστολογεί τον εαυτό του ανάλογα με τα πιστεύω του. Δεν είναι ωραίο να ακούγονται νούμερα στην τηλεόραση, αλλά ας έχει και ο κόσμος μια γενική άποψη», είπε αρχικά ο Κώστας Φραγκολιάς.

Ο Κώστας Φραγκολιάς είπε στη συνέχεια: «Γιατί δεν ρωτάτε τον Γιώργο Λιάγκα για τα χρυσά συμβόλαια; Πότε θα ερωτηθεί;

Αφού δεν κάθεται να απαντήσει. Βέβαια, έχει πει το πολύ εύστοχο και μου αρέσει, ότι μήπως πρέπει να το κάνουμε όλοι μας.

Ο Λιάγκας, όπως έχει πει, μιλάει μέσα από την εκπομπή του. Αν το κάναμε όλοι αυτό, φαντάζεστε τι θα γινόταν; Δεν μπορώ να ακούω εξυπνάδες, ειδικά από έξυπνους ανθρώπους».