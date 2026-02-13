Media

Κώστας Καίσαρης και Ειρήνη Αγγελοπούλου καλεσμένοι την Κυριακή στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο «The 2Night Show»

Τι θα αποκαλύψει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο «άρχοντας των διαμαντιών» και η γνωστή ηθοποιός του «Να μ' αγαπάς»
Ειρήνη Αγγελοπούλου / Γρηγόρης Αρναούτογλου

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Κώστα Καίσαρη, σε μία σπάνια και απολαυστική εξομολόγηση. Ο «άρχοντας των διαμαντιών» ξετυλίγει τη μυθιστορηματική διαδρομή του, από την παραίτησή του από την Εθνική Τράπεζα, επειδή στον προϊστάμενο δεν άρεσαν τα γράμματά του, μέχρι τις διεθνείς συναντήσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Μόνικα Μπελούτσι.

Με αφορμή το βιβλίο του «Ένα ρουμπίνι στο μέρος της καρδιάς», αποκαλύπτει στο πλατό του The 2night Show και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τα ευφάνταστα τεχνάσματά του για να παγιδεύει τους επίδοξους κλέφτες, ενώ περιγράφει το επικό πάρτι, όπου η καλεσμένη του, Sharon Stone, έκοβε με ψαλίδι τις γραβάτες των καλεσμένων. Παράλληλα, μιλά για τη γνωριμία του με τον Δημήτρη Κοντομηνά, τη στρατηγική του προσέγγιση στον οίκο Bulgari, αλλά και τη βαθιά αγάπη για την οικογένειά του, δηλώνοντας πως το μυστικό της επιτυχίας του κρύβεται στις δημόσιες σχέσεις και στο ταλέντο του να κάνει φίλους μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Κώστας Καίσαρης / Γρηγόρης Αρναούτογλου

Στο «The 2Night Show» της Κυριακής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και την Ειρήνη Αγγελοπούλου, την αγαπημένη «Φωτεινή» της σειράς «Να μ’ αγαπάς», στην πρώτη της συνέντευξη. Η όμορφη ηθοποιός θυμάται την απαιτητική διαδικασία του casting, που κράτησε ενάμιση μήνα μέχρι να κερδίσει τον ρόλο της.

Ειρήνη Αγγελοπούλου / Γρηγόρης Αρναούτογλου

Αποκαλύπτει τη βαθιά της σύνδεση με την ηρωίδα της, τονίζοντας πως η Φωτεινή αποτελεί την πιο ευαίσθητη πτυχή του εαυτού της, ενώ μιλά για την αντίθεση ανάμεσα στην καθημερινότητά της, όπου γελάει συνέχεια, και στον ρόλο της, όπου κλαίει ασταμάτητα. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, αναφέρεται στα «100 όχι» που δέχονται οι ηθοποιοί μέχρι το «ένα ναι» και μιλάει με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ «Evelyn Evelyn», το ατμοσφαιρικό Dark Cabaret, που ανεβαίνει στο Θέατρο 104, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
110
85
75
70
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo