Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Ο Μιχάλης και η Σάρα λένε δικαιολογίες για να αποφύγουν τον Σταύρο, τον Στεφ και τη Σόφη

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά». Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:50, στο MEGA.

Ο Μιχάλης και η Σάρα επικαλούνται υποχρεώσεις με τα παιδιά για να αποφύγουν τον Σταύρο, τον Στεφ και τη Σόφη, όμως η κίνηση αυτή τούς γυρίζει μπούμερανγκ. Παράλληλα, ο Σταύρος και ο Τόνι ξεκινούν ένα επικό τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών.

Έχω παιδιά – Δευτέρα 25 Μαΐου

Επεισόδιο 32 – «Δικαιολογίες»: Ο Μιχάλης και η Σάρα επικαλούνται υποχρεώσεις με τα παιδιά για να αποφύγουν τον Σταύρο, τον Στεφ και τη Σόφη, όμως η κίνηση αυτή τούς γυρίζει μπούμερανγκ. Παράλληλα, ο Σταύρος και ο Τόνι ξεκινούν ένα επικό τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών, ενώ η Αντιγόνη και ο Στέλιος προσπαθούν να διαχειριστούν τα απρόσμενα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του Τάσου.

Έχω παιδιά – Δευτέρα 26 Μαΐου

Επεισόδιο 32 – «Έχω γονείς»: Σε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο, η κάμερα αλλάζει πλευρά! Ο Τάσος και η Χαρά γίνονται οι αφηγητές της ιστορίας και μοιράζονται μαζί μας τη δική τους οπτική για τους γονείς τους. Με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που μόνο τα παιδιά διαθέτουν, μας μιλάνε για τις δυσκολίες, τις παραξενιές και την πρόκληση του να μεγαλώνεις… τους γονείς σου. Μια διαφορετική, τρυφερή και απολαυστική ματιά στην καθημερινότητα της οικογένειας Πολίτη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026