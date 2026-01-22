Κώστας Τσουρός: «Έχουμε ζήσει όλοι στο πετσί μία κατάσταση που νομίζω ότι ξέφυγε των ορίων»

Την τοποθέτηση που έκανε η Ελένη Χατζίδου για την Κατερίνα Καραβάτου, μέσα από τον αέρα του STAR, σχολίασε ο Κώστας Τσουρός, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1/2026), μέσα από τον αέρα της δικής του εκπομπής, «Το ‘χουμε».

«Ήταν ένα ατυχές λογοπαίγνιο από την Ελένη Χατζίδου. Δεν νομίζω ότι το έκανε για να στηρίξει την Τσολάκη. Όταν ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια, καλό είναι όλοι στην τηλεόραση να λέμε “με το καλό και να πάνε όλα καλά”. Όχι να λέμε ότι και ο προηγούμενος αυτά έλεγε και δες που κατέληξε. Ήταν άκομψο» επισήμανε, αρχικά, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Κώστας Τσουρός.

«Το θέμα είναι το πώς το σχολιάζεις, προφανώς και θα παίξεις τις ειδήσεις… Επειδή φέτος, ειδικά από την αρχή της χρονιάς, έχουμε ζήσει όλοι στο πετσί μία κατάσταση που νομίζω ότι ξέφυγε των ορίων. Τουλάχιστον τώρα, ας τη μαζέψουμε λιγάκι.

Πέρασαν οι πρώτοι μήνες, φτάσαμε Γενάρη, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο κακοί με τους συναδέλφους. Καλό είναι, επειδή όλοι σε ένα χώρο κινούμαστε και σε μια πιάτσα είμαστε, ας είμαστε εμείς ενωμένοι μεταξύ μας και να δίνει ο ένας στον άλλον την ευχή του με την καρδιά του».

«Θα σου πει και τώρα ότι δεν είπε ότι να κοπεί, αλλά αυτό το σχόλιο αυτό σημαίνει. Το ότι κοίταξε να δεις, μην πιάνεις τα Σαββατοκύριακα γιατί και η Ελένη που τα είχε πιάσει, κοίτα που κατέληξε» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κώστας Τσουρός.