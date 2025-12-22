Κώστας Τσουρός: Ηθοποιοί με βρίζανε γιατί δεν πίεσα τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη να μου πει περισσότερα για τον Δημήτρη Λιγνάδη

Μία αποκάλυψη μέσω της εκπομπής του έκανε ο Κώστας Τσουρός δηλώνοντας ότι δέχτηκε επιθέσεις από Έλληνες ηθοποιούς επειδή όταν είχε πάρει συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη πριν από χρόνια δεν τον πίεσε ώστε να του αποκαλύψει περισσότερα πράγματα για τον Δημήτρη Λιγνάδη, για τον οποίον υπήρξαν καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές.

Ο γνωστός δημοσιογράφος το απόγευμα της Δευτέρας (22.12.2025) αναφέρθηκε μέσω της εκπομπής «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ στην περίοδο που είχε κάνει μία συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Τότε είχαν γίνει γνωστές οι καταγγελίες σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη και ο Κώστας Τσουρός κατήγγειλε ότι πολλοί ηθοποιοί τον έβρισαν επειδή δεν πίεσε τον καλεσμένο του να μιλήσει για τον φίλο και συνάδελφό του.

«Τότε, εκείνη την περίοδο, που γινόντουσαν όλα αυτά, εγώ είχα πάει να κάνω μία συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είχε φιλική σχέση με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Δεν σημαίνει ότι ποινικοποιείται η φιλική σχέση. Λοιπόν, τον είχα ρωτήσει στη συνέντευξη γι’ αυτό και όταν προβλήθηκε η συνέντευξη, θέλω να σας πω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί ηθοποιοί, και μάλιστα πολύ γνωστοί ηθοποιοί, που μου στέλνανε μηνύματα και με βρίζανε, γιατί δεν τον πίεσα να μου απαντήσει περισσότερο για τον Λιγνάδη», δήλωσε ο Κώστας Τσουρός.

«Δηλαδή ήταν η ατμόσφαιρα εκείνη την περίοδο, όπου ενώ είχα κάνει μία συνέντευξη στον Κωνσταντίνο εφ’ όλης της ύλης και τον είχα ρωτήσει και για το αν ποινικοποιείται η φιλία και τα λοιπά δεν έμειναν ευχαριστημένοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι θέλανε να πάνε όλοι βορά και μου στέλνανε εμένα και με βρίζανε γιατί δεν τον πίεσα να μου πει περισσότερα για τον Λιγνάδη», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.