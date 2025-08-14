Κρινιώ Νικολάου: Δεν είμαι άνθρωπος του εύκολου δρόμου, ποτέ δεν πήγα με την πεπατημένη ούτε έκανα εκπτώσεις

Στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική κοινωνία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής μουσικός Κρινιώ Νικολάου στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Στην ίδια συνέντευξη, η πολύ γνωστή μουσικός Κρινιώ Νικολάου μιλά και για το πώς αντιμετώπισε τις δυσκολίες στη μακρόχρονη καλλιτεχνική της διαδρομή.

Παναγιώτης Βαζαίος: Υπάρχει κάτι που μπορεί να ανησυχήσει τα δικά σου όνειρα;

Κρινιώ Νικολάου: Ναι, μπορεί. Όπως έλεγα και πριν, δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία. Όταν έχεις ένα όνειρο, είναι σχεδόν αναμενόμενο: κάποιοι θα το αγαπήσουν και κάποιοι άλλοι θα το πολεμήσουν. Αυτό, μπορεί να σε ταρακουνήσει. Να σε κάνει να αναρωτηθείς, να σε κουράσει. Αλλά πάλι, γι’ αυτό είναι όνειρο, γιατί έχει δύναμη να αντέχει, ακόμα κι όταν αμφισβητείται.

Π. Β.: Έχεις συμπληρώσει τριάντα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας. Τι γεύση σου έχει αφήσει αυτό το μεγάλο μουσικό ταξίδι;

Κ. Ν.: Είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Και τώρα που το βλέπω καθαρά, σχεδόν χειροπιαστά μπροστά μου, κάνω ένα εσωτερικό flash back και βλέπω τη διαδρομή από την αρχή. Έχω ζήσει απίστευτα ωραίες στιγμές, με συνεργάτες, με τον κόσμο, με τη σκηνή… στιγμές μαγικές. Κι όμως, τις ζεις real time. Εκείνη τη στιγμή. Σαν να σταματά ο χρόνος. Αυτό σου το χαρίζει η μουσική, με έναν τρόπο μοναδικό.

Φυσικά και υπήρξαν δυσκολίες. Αλλά να σου πω κάτι; Δεν είμαι άνθρωπος του εύκολου δρόμου. Ποτέ δεν πήγα με την πεπατημένη, ούτε έκανα εκπτώσεις. Δεν είπα ποτέ “ας το κάνω πιο πρόχειρα για να βγει πιο εύκολα”. Όχι. Κράτησα τα “κουμπιά” μου και, αν υπήρξαν εξωτερικοί παράγοντες που δυσκόλεψαν την πορεία μου, τους αντιμετώπισα με αξιοπρέπεια.