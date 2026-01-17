Κυριάκος Μητσοτάκης: Βλέπω «Emily in Paris» και ελπίζω να γίνει και «in Athens»

Για μία απο τις αγαπημένες του σειρές, την «Emily in Paris» μίλησε και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή του συνέντευξη στον Alpha και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», ελπίζοντας όπως είπε να την δούμε και… «in Athens».

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για πολλά σημαντικά θέματα της πολιτική στη σημερινή του συνέντευξη αλλά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε πιο «χαλαρά» θέματα μετά από ερώτηση του δημοσιογράφου και να μιλήσει για ακόμα μία φορά για την σειρά Emily in Paris και την πιθανότητα η επόμενη σεζόν να γυριστεί και στην Ελλάδα.

«Βλέπω Emily in Paris, και γιατί να μην γίνει και in Athnes, μπορεί η 6η σεζόν να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις και αυτό δεν είναι τυχαίο…» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλοντας να επαινέσει μετά τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στην χώρα μας και διαφημίζουν στην Ελλάδα.

«Το γεγονός ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές στη Ελλάδα που διαφημίσουν την χώρα, όπως την “Οδύσσεια”, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία, βάζουμε και μείς λίγο το χεράκι μας, είτε με οικονομικά κίνητρα, είτε με προσωπικές σχέσεις που μπορούμε να έχουμε».

Επίσης ο πρωθυπουργός μίλησε για έναν ακόμη στόχο που έχει που είναι το«να δούμε περισσότερες Ελληνικές σειρές και σειρές που διαφημίζουν την Ελλάδα στις συνδρομητικές πλατφόρμες».