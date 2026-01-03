Λάκης Λαζόπουλος για παρακολουθήσεις από το Predator: Απαγορευόταν να πάω και να είμαι οπουδήποτε

Ο Λάκης Λαζόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην «Espresso Σαββατοκύριακο» και μίλησε ξανά για τις παρακολουθήσεις. Επανέλαβε πως ο ίδιος βρισκόταν στο στόχαστρο ορισμένων που ήθελαν να γνωρίζουν την κάθε του κίνηση. Ο δημιουργός είχε αναφέρει στο τελευταίο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025, πως σύμφωνα με πόρισμα της ΑΔΑΕ, τον παρακολουθούσαν με Predator. Είχε προσθέσει μάλιστα πως σε έγγραφο αναφερόταν πως ο ίδιος είχε παραλάβει τα σχετικά χαρτιά πριν ενάμιση χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε παραλάβει τίποτα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανέφερε πως αυτές οι παρακολουθήσεις δεν τον έκαναν να φοβηθεί. Υποστήριξε ότι οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν, όταν έστειλε το κινητό του τηλέφωνο για έλεγχο, σε δύο μεγάλες εταιρείες, στον Καναδά και στην Ελβετία.

Ανέφερε πως είχε διαπιστώσει άτομα να παρακολουθούν τις κινήσεις που έκανε, έξω από το σπίτι του. Σε ερώτηση πάντως, αν σκοπεύει να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, απάντησε αρνητικά.

«Με όσα λες στο “Τσαντίρι” σου φοβήθηκες κάποια στιγμή για τη ζωή σου; Θα σταματήσεις να λες αυτά που λες;

Όχι. Δεν φοβάμαι. Οι απειλές που έχω δεχτεί ήταν πραγματικές. Απαγορευόταν να πάω και να είμαι οπουδήποτε. Αλλά δεν θέλω να τα λέω αυτά, γιατί μπαίνω σε μια διαδικασία του θύματος. Ξέρεις, είναι λίγο παράξενο να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις ότι υπάρχει μόνιμα ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι σου να σε παρακολουθεί.

Με ακολουθούσαν και από πίσω, στον δρόμο, όπου και να πήγαινα. Μάλιστα, έστειλα το τηλέφωνό μου εκεί που έπρεπε στον Καναδά και στην Ελβετία και δύο μεγάλες εταιρίες μου είπαν ότι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες μου. Ήμουν πρωταθλητής δε. Παρακολούθησαν 17 φορές το τηλέφωνό μου. Αλλά ούτε στη Δικαιοσύνη πήγα, και δεν θα πάω. Δεν έχει νόημα να πάω.

Το απόσπασμα στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Ο Λάκης Λαζόπουλος έριξε την αυλαία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025, το βράδυ της Τετάρτης (17-12-2025) και τα όσα ανέφερε προς το φινάλε προκάλεσαν αίσθηση.

«Ο Άγιος Βασίλης να φέρει και καινούριο πρωθυπουργό δεν έχω πρόβλημα. Κι εγώ να λύσω μια από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω, που δεν τις θέτω σε καμία εκπομπή. Μια μικρή μόνο. Στο χαρτί που μου ήρθε από την ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις με Predator από την ΕΥΠ, έγραφε μέσα ότι εγώ είχα παραλάβει τα χαρτιά πριν ενάμιση χρόνο.

Ήμουν εγώ ο ίδιος και έδειξα και την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουν. Ποιος μπορεί να πείσει έναν ταχυδρόμο ότι είμαι εγώ και να έχει και την ταυτότητά μου μαζί», είπε κλείνοντας ο καλλιτέχνης.