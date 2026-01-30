Λάμπρος Κωνσταντάρας: Δεν θα αλλάξουμε κάτι με την είσοδο της Κατερίνας Καραβάτου, την ίδια δουλειά θα κάνουμε

Αφενός για το νέο μοίρασμα της τράπουλας, στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και αφετέρου για την πρόσφατη συνέντευξη του καλού του φίλου, Δημήτρη Ουγγαρέζου μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την Παρασκευή 30.01.2026 στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha.

“Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι με την είσοδο της Κατερίνας Καραβάτου, την ίδια δουλειά θα κάνουμε. Εμείς δίνουμε το 110% κάθε φορά και θέλω κάθε εκπομπή να είναι πάρα πολύ καλή, σαν να την έβλεπε κάποιος για πρώτη φορά” επισήμανε, αρχικά, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας.

“Επομένως είτε είναι ο ΑΝΤ1 είτε είναι 200 κανάλια ακόμα, εμείς θα προσπαθήσουμε το ίδιο δυνατά”, προσέθεσε.

“Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι πολλά χρόνια στα media επομένως αν δεν έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις εσύ για σένα τι θες, ποιος το έχει. Σεβαστό είναι, θεμιτό είναι και μια χαρά. Το αξίζει κιόλας, δεν κατάλαβα τι πειράζει το τι είπε. Ο άνθρωπος είπε την αλήθεια του και καλά κάνει” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.