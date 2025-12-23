Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Είμαι πάνω από το κινητό τα πρωινά και περιμένω τα νούμερα της τηλεθέασης»

«Όλες οι γιορτές από εδώ και πέρα θα είναι διαφορετικές για μένα», εξήγησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Δηλώσεις στο «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης (23.12.2025). Ο δημοσιογράφος μίλησε για την έννοια που έχει με τα νούμερα της τηλεθέασης, την συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου αλλά και τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος! Δεν πιστεύω ότι υπάρχει συνταγή. Μπορεί ένα δίδυμο να πάει πολύ καλύτερα από μια μονάδα και τούμπαλιν. Αλλιώς θα υπήρχαν μόνο δίδυμα ή θα ήταν όλοι μόνοι τους», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την συνεργασία του.

«Το θέμα είναι αν είσαι δίδυμο, να είσαι με κάποιον που έχεις χημεία και λειτουργείτε ως μια μονάδα. Προφανώς είμαι πάνω από το κινητό τα πρωινά και περιμένω τα νούμερα. Εννοείται πως τα κοιτάω, παίρνω το πρώτο feedback, αλλά η ανάλυση γίνεται πιο μετά», συνέχισε.

Κλείνοντας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Φέτος θα είναι μια διαφορετική αλλαγή χρόνου, προφανώς, με μια οικογενειακή απώλεια. Τώρα, κάθε γιορτές θα είναι διαφορετικές».