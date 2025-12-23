Συμβαίνει τώρα:
Media

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Είμαι πάνω από το κινητό τα πρωινά και περιμένω τα νούμερα της τηλεθέασης»

«Το θέμα είναι αν είσαι δίδυμο, να είσαι με κάποιον που έχεις χημεία και λειτουργείτε ως μια μονάδα», είπε για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Φωτογραφία αρχείου NDP

«Όλες οι γιορτές από εδώ και πέρα θα είναι διαφορετικές για μένα», εξήγησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Δηλώσεις στο «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης (23.12.2025). Ο δημοσιογράφος μίλησε για την έννοια που έχει με τα νούμερα της τηλεθέασης, την συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου αλλά και τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος! Δεν πιστεύω ότι υπάρχει συνταγή. Μπορεί ένα δίδυμο να πάει πολύ καλύτερα από μια μονάδα και τούμπαλιν. Αλλιώς θα υπήρχαν μόνο δίδυμα ή θα ήταν όλοι μόνοι τους», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την συνεργασία του.

«Το θέμα είναι αν είσαι δίδυμο, να είσαι με κάποιον που έχεις χημεία και λειτουργείτε ως μια μονάδα. Προφανώς είμαι πάνω από το κινητό τα πρωινά και περιμένω τα νούμερα. Εννοείται πως τα κοιτάω, παίρνω το πρώτο feedback, αλλά η ανάλυση γίνεται πιο μετά», συνέχισε.

Κλείνοντας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Φέτος θα είναι μια διαφορετική αλλαγή χρόνου, προφανώς, με μια οικογενειακή απώλεια. Τώρα, κάθε γιορτές θα είναι διαφορετικές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
249
180
147
109
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo