Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ελένη Μενεγάκη: «Έγιναν τέλειες κωλοτούμπες, η αποθέωση του Μελισσανίδη και της Κομανέτσι»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ιωάννα Μαλέσκου και οι συνεργάτες τους σχολίασαν σήμερα (14/3/2026) στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» τα όσα έγιναν με την Ελένη Μενεγάκη, η οποία διέψευσε τα δημοσιεύματα περί χωρισμού από τον Μάκη Παντζόπουλο.

Οι δύο παρουσιαστές στάθηκαν, μάλιστα, και στο πώς οι ψυχαγωγικές εκπομπές χειρίστηκαν τις συγκεκριμένες φήμες που περιτριγύριζαν την Ελένη Μενεγάκη και τον Μάκη Παντζόπουλο, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να κάνει και μία πολύ πετυχημένη παρομοίωση.

«Οργίασαν οι φήμες, χωρίς να υπάρχει ίχνος ρεπορτάζ. Είδαμε ποικίλους χειρισμούς. Για αρκετούς ανθρώπους χάρηκα, ενώ επιβεβαιωθήκαμε και για άλλους», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε από την πλευρά της: «Με ενοχλεί και με εντυπωσιάσει δυσάρεστα το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να χωρίζουν ζευγάρια. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να ακούσουν μερικοί και μερικές είναι ότι και στην τελική αν ένα ζευγάρι είναι να χωρίσει, αφήστε το να χωρίσει. Γιατί θα πρέπει να βγάζουμε σημαίες και δελτία τύπου για το τι συμβαίνει και ειδικά όταν ένα ζευγάρι είναι σε μια μεταβατική φάση ή και αν υπάρχει κάτι, μπορεί και να τα βρουν.

Αφήστε τους να συνεχίσουν τη ζωή τους και σταματήστε πια να διψάτε να μαθαίνετε αν χωρίζει ένα ζευγάρι. Και μάλιστα σε ζευγάρια που δεν επικοινωνούν την προσωπική τους ζωή, δεν βάζουν άτομα μέσα στην κλειδαρότρυπα. Και να πω ότι είδα με ανακούφιση την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, προλογίζοντας το βίντεο με το πώς οι εκπομπές αντιμετώπισαν το θέμα, είπε: «Ήταν η αποθέωση του Ιωάννη Μελισσανίδη και της Νάντιας Κομανέτσι. Έγιναν τέλειες κωλοτούμπες, για άψογα 10άρια».

Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που τα ξεκινούν! Χάρηκα με την τοποθέτηση πολλών συναδέλφων και εκπομπών, αλλά θα χαιρόμουν να έβλεπα αυτή την αντιμετώπιση σε όλους! Όχι επειδή αγαπάμε την Ελένη, δεν την ακουμπάμε. Τα αντίστοιχα ρεπορτάζ, οι περισσότερες εκπομπές έχουν φροντίσει το τόσο να το κάνουν τόσο… Συμφώνησα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή που είπε ότι επέλεξαν να μην το παίξουν, αλλά πόσες φορές έχουν παίξει ρεπορτάζ για άλλους ανθρώπους; Γιατί η Ελένη είναι κάτι άλλο;

Όπως φερθήκαμε τώρα όλοι στην Ελένη, πρέπει να φερόμαστε και στην κυρία Κούλα, και στη χ Ελένη. Όταν βγαίνει ο Γιώργος Λιάγκας την επόμενη μέρα και λέει ότι τους είχε δει πριν δύο μήνες και ήταν αγαπημένοι, αλλά μία μέρα πριν έπαιξε το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι έχουν κάνει ρεπορτάζ και κάτι υπάρχει, είναι περίεργο!».