Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ελένη Τσολάκη: Δεν γίνεται τώρα να συνεργαστούμε ξανά, θέλω να κάνω πράγματα που είμαι εγώ μπροστά

Τόσο για την πρώην συνεργάτιδα του, Ελένη Τσολάκη, όσο και για τη φημολογούμενη τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά κλήθηκε να μιλήσει, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο γνωστός δημοσιογράφος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα στον Alpha και αυτές προβλήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026). Μάλιστα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε ότι δεν μπορεί τώρα να συνεργαστεί ξανά την Ελένη Τσολάκη.

«Άκουσα από έγκυρους ρεπόρτερ ότι η πρόταση στην Ελένη Τσολάκη αφορούσε στο J2US, δεν ήταν του OPEN. Το OPEN ήταν ένα κανάλι που ήταν, εδώ, η Ελένη για πολλά χρόνια και εννοείται ότι μπορεί να ξαναρθεί», τόνισε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Δεν γίνεται τώρα να συνεργαστούμε ξανά. Θέλω να κάνω πράγματα που είμαι εγώ μπροστά επομένως δεν βρίσκω κάποια φόρμουλα που θα μπορούσε να δουλέψει», παραδέχτηκε ακόμα για τη γνωστή παρουσιάστρια.

«Μακάρι να ‘ναι το “Lingo” ένα σκαλοπάτι για να έρθει πάλι ακόμα πιο ενεργά ο Νίκος Μουτσινάς. Τα λεγόμενα μας, καμιά φορά, παρερμηνεύονται ή επίσης μπορούμε να αλλάζουμε γνώμες. Εγώ δεν τον βρήκα πάντως ανακόλουθο», υπογράμμισε, επίσης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.