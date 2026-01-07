Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ελένη Τσολάκη: Ο ΑΝΤ1 δεν δείχνει να στηρίζει τις προσπάθειες που ο ίδιος στήνει, δυστυχώς

«Αν συνεχιστεί η εκπομπή και αλλάξει μόνο η παρουσιάστρια, τότε το κανάλι λέει ότι αυτό ήταν το πρόβλημα» λέει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε ερώτηση για την Ελένη Τσολάκη.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, για την Ελένη Τσολάκη και το κόψιμο της εκπομπής «Πρωινό σαββατοκύριακο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι δυσάρεστο και στενάχωρο να κόβονται εκπομπές, ειδικά όταν είναι και στη δική σου ζώνη. Μαθαίνω ότι σχεδόν κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν συνεχιστεί μια εκπομπή και το μόνο διαφορετικό είναι η παρουσιάστρια, τότε το κανάλι λέει ότι το πρόβλημα ήταν η παρουσιάστρια. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τις εξελίξεις και μετά θα το ερμηνεύσουμε.

Η προϊστορία αυτής της ζώνης τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλή. Ο ΑΝΤ1 δεν δείχνει να στηρίζει τις προσπάθειες που ο ίδιος στήνει, δυστυχώς.

Αυτό τώρα, μετά από τρεισήμιση μήνες να κοπεί μια εκπομπή, είναι πρωτοφανές ακόμα και για τον ΑΝΤ1. Δεν στηρίχτηκε ούτε το φετινό προϊόν, ούτε το περσινό, ούτε το προπέρσινο», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.