Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: Δεν ενοχλούμαι με τίποτα, αυτό θα ήθελα μόνο να κρατήσουμε

«Είναι όλα καλά με την Ιωάννα Μαλέσκου και αυτό φάνηκε» είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το στούντιο. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής τόνισε πως με την Ιωάννα Μαλέσκου είναι όλα καλά και πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

«Όλα καλά! Δεν ενοχλούμαι με τίποτα, γιατί είναι όλα καλά. Αυτό θα ήθελα μόνο να κρατήσουμε, γιατί είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι αποδείχθηκε και στις έξι ώρες εκπομπής που κάναμε το σαββατοκύριακο.

Κρατήστε το “όλα καλά”, γιατί αυτό είναι και η ουσία. Φάνηκε ότι όλα είναι καλά.

Δεν με πείραξε η δήλωση της Ιωάννας πως θέλει να παρουσιάσει μόνη της εκπομπή. Ο κάθε άνθρωπος θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στις δηλώσεις του.