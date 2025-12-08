Λάμπρος Κωνσταντάρας για Μαριάντα Πιερίδη: «Να γελάσω τώρα ή να κλάψω με αυτά που είπε για μένα;»

Λάμπρος Κωνσταντάρας και Μαριάντα Πιερίδη είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, όμως αυτό είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα συμβεί και στο μέλλον. Οι δυο τους φαίνεται να μην διατηρούν τις καλύτερες σχέσεις μετά το επαγγελματικό διαζύγιο. Την αρχή έκανε η τραγουδίστρια και τη σκυτάλη το βράδυ της Κυριακής (07-12-2025) πήρε ο δημοσιογράφος.

Σχετικά με τη Μαριάντα Πιερίδη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σημείωσε: «Όχι, δεν νομίζω ότι θα ξανασυνεργαζόμουν με τη Μαριάντα Πιερίδη αλλά εντάξει… Να γελάσω τώρα ή να κλάψω με αυτά που είπε για μένα;».

Ο δημοσιογράφος ανέφερε σε άλλο σημείο πως είχε δει από κοντά τη Μαρία Αντωνά και της σχολίασε με χιούμορ την εμφάνισή της: «Εγώ την είδα τη Μαρία από κοντά και της είπα “δεν φοράς παντελόνι σήμερα”. Εντάξει, εμένα μου άρεσε.

Τώρα ρωτήστε την κυρία Τσόλκα για αυτό. Εγώ έδωσα ένα φιλί στη Μαρία, που την αγαπώ πάρα πολύ, κι όλα καλά», ξεκαθάρισε ο ίδιος, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαριάντα Πιερίδη, καλεσμένη την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, είχε αποφύγει να σχολιάσει το νέο τηλεοπτικό βήμα του Κωνσταντάρα μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου στο «Ραντεβού το ΣΚ», αντιδρώντας μάλιστα με ειρωνικό γέλιο όταν έγινε αναφορά στην επιτυχία της εκπομπής.

«Παρακαλώ; Θες να πούμε ένα τραγούδι;», είχε σχολιάσει γελώντας η τραγουδίστρια.