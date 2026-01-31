Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου ντύθηκαν στα μαύρα και εξήγησαν τον λόγο στην εκπομπή τους

Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου εμφανίστηκαν με μαύρα ρούχα μετά τους τίτλους αρχής της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» που παρουσιάζουν. Οι παρουσιαστές εξήγησαν ότι προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, για τις δύο τραγωδίες που συντάραξαν τη χώρα, σε Τρίκαλα και Ρουμανία.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και να δείξουν το πένθος τους. Όπως είπαν, τόσο το δυστύχημα στη Ρουμανία όσο και η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων, τους συντάραξαν.

«Δεν πέρασε γρήγορα ο Ιανουάριος και σίγουρα πέρασε πολύ δυσάρεστα. Είναι μια μουδιασμένη, δύσκολη εβδομάδα, το καταλαβαίνετε. Όλοι ζούμε σε αυτή την κοινωνία που πενθεί, συζητά και περνά δύσκολα, όσο κι αν καθημερινά “φεύγουν” άνθρωποι με όλους τους τρόπους», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές.

«Δύο σοβαρά συμβάντα, δύο σοβαρές τραγωδίες στο ξεκίνημα και στην καρδιά της εβδομάδας. Σκέφτεσαι από τη μία ότι ξεκινάς να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις, ξεκινάς να πας ένα ταξίδι να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και δεν φτάνεις ποτέ», τόνισε από την πλευρά της η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί… οπότε ας ζούμε την κάθε μας ημέρα όσο πιο γεμάτα γίνεται», κατέληξε στο μήνυμά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, στέλνοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τις ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις και η ζωή συνεχίζεται», σημείωσε η Ιωάννα Μαλέσκου στο ξεκίνημα της εκπομπής του OPEN.

