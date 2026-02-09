Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Οι σχέσεις μας με την Ιωάννα Μαλέσκου είναι εξαιρετικές»

«Η εκπομπή του Κώστα Τσουρού ξεκίνησε τρίωρη και θα γίνει μία ώρα» είπε σε άλλο σημείο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε δηλώσεις στο Πρωινό και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μείωση της διάρκειας της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, ενώ βάζει τελεία στη φημολογία για τις σχέσεις του με την Ιωάννα Μαλέσκου.

«Μια εκπομπή που έχει ταλαιπωρηθεί είναι η αλήθεια, αλλά εγώ θα κρατήσω το καλό πάντα, ότι παλεύει να την κρατήσει ο σταθμός. Τώρα το πόση ώρα θα είναι ακριβώς, το ότι θα ‘ναι μόνο ενημερωτική, εύχομαι το καλύτερο για τους συναδέλφους, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και να βρει η εκπομπή τα πατήματά της για να κλείσει η χρονιά ωραία.

Είναι μια εκπομπή που ξεκίνησε τρίωρη, μισή-μισή, και πάει να γίνει μία ώρα μόνο ενημερωτική. Επομένως μιλάμε για μια άλλη εκπομπή. Ε, φαντάζομαι ότι ο Κώστας κάτι θα κάνει του χρόνου στον ΣΚΑΪ, γιατί το αξίζει. Τώρα θα ‘ναι αυτή η εκπομπή, θα ‘ναι άλλη ώρα; Θα το δούμε», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

Για την εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, ο γνωστός δημοσιογράφος είπε: «Εμείς είμαστε μια νέα εκπομπή που τώρα μπουσουλάμε και πάμε να μπούμε σφήνα στον ανταγωνισμό. Το Open δεν είχε ψυχαγωγία τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η εκπομπή βεβαίως που εγώ έχω ξανασυμμετάσχει. Το πιάσαμε από το μηδέν. Πάμε να διεκδικήσουμε το περισσότερο που μπορούμε ε και να χτίσουμε μια σταθερή συνήθεια και ένα σταθερό ραντεβού όπως λένε και οι εκπομπές».

Για φήμες που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με τη σχέση του με την Ιωάννα Μαλέσκου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές, είναι πάρα πολύ καλές. Δεν ξέρω και από πού βγαίνουνε. Δηλαδή εμείς κάποια στιγμή δεν ξέρω αν είμαστε υποχρεωμένοι ότι κάνουμε εντός ή εκτός να το ανεβάζουμε για να βλέπει ο κόσμος και να… που δεν ενδιαφέρεται φαντάζομαι.

Επομένως εμείς είμαστε μια χαρά. Δουλεύουμε για να παράξουμε έργο και να κάνουμε μια εκπομπή. Όχι για να κάνουμε καινούριους φίλους. Αν προκύψει και αυτό, καλοδεχούμενο, αλλά δεν είναι το πρώτο ζητούμενο».