Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Πήρα την Ελένη Τσολάκη να της ευχηθώ καλή επιτυχία, απλά δεν θέλω να έχει καλύτερη από εμάς»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε όσο στο νέο τηλεοπτικό του εγχείρημα μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου όσο και στον ανταγωνισμό που επικρατεί στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Ο παρουσιαστής παραχώρησε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» την Παρασκευή (26.09.2025) στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου, τονίζοντας ότι του αρέσει να δουλεύει μαζί της.

«Είμαι χαρούμενος που ξεκινήσαμε στο Σαββατοκύριακο. Μ’ αρέσει να δουλεύω με την Ιωάννα Μαλέσκου, μ’ αρέσει να δουλεύω με όλους. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχουμε και την Αλεξάνδρα Τσόλκα στην παρέα μας, έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Αν αυτό που κάνουμε έχει το αποτέλεσμα το επιθυμητό, βεβαίως θα ‘θέλαμε να συνεχίσουμε μαζί και τις επόμενες σεζόν. Εμείς είμαστε πολύ καλά μαζί, κάναμε μια καλοκαιρινή προπόνηση, πήγε πολύ καλά και είμαστε χαρούμενοι που το συνεχίζουμε», τόνισε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Πήρα τηλέφωνο την Ελένη Τσολάκη, πριν την πρεμιέρα, να της ευχηθώ καλή επιτυχία, απλά δεν θέλω να έχει καλύτερη από εμάς. Θέλω όμως να τα πάει πολύ καλά, πραγματικά το εννοώ και θέλω όλοι να είναι ευχαριστημένοι με τα κανάλια και εμείς από τις δουλειές», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Το ποιος θα είναι πρώτος και δεύτερος είναι θέμα του κόσμου, θέμα δυναμικής καναλιών και παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Θα δανειστώ την ετοιμολογία του Δημήτρη Πανόπουλου και θα πω πως η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η terminator της ζώνης, υπό την έννοια ότι είναι για χρόνια πρώτη», υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.