Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Η Αλεξάνδρα βρίσκεται με τον άνθρωπο που κατέγραψε την μοιραία νύχτα Αρετής – Οδυσσέα

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», πρόσωπα παγιδευμένα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν καλούνται να διαλέξουν πλευρά. Οι φιλοδοξίες συγκρούονται με τα συναισθήματα και τα παιχνίδια εξουσίας οδηγούν τους ήρωες σε επικίνδυνα μονοπάτια. Κι ενώ κάποιοι ονειρεύονται μια νέα αρχή, άλλοι απειλούν να φέρουν στο φως αλήθειες, που μπορούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα. Ποιος είναι προετοιμασμένος για τις συνέπειες που θα φέρουν, όταν αποκαλυφθούν; Από Δευτέρα 18 έως και Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 21:40.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του Alpha, Μία νύχτα μόνο.

Μία νύχτα μόνο: Δευτέρα 18 Μαΐου

Επεισόδιο 79: Ο Χάρης προσπαθεί μάταια να «ψαρέψει» την Αρετή, για το τι της είπε ο Σταύρος, προκειμένου να το μεταφέρει στην Ελένη που τη ζώνουν τα φίδια, ενώ ο Σταύρος παλεύει με τους δαίμονές του, ηττημένος από το νέο της εγκυμοσύνης της Αρετής. Ο Νταγιάννος μαθαίνει εμβρόντητος για την εγκυμοσύνη και ο Οδυσσέας μοιράζεται με την Αρετή τα όνειρα του για την οικογένεια που θα φτιάξουν. Η Μίνα διαβάζει το γράμμα που της έχει στείλει ο Σάββας, ενώ η Αλεξάνδρα καταφέρνει επιτέλους να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον υπάλληλο του ξενοδοχείου, που είχε καταγράψει τη μοιραία νύχτα της Αρετής με τον Οδυσσέα.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδιο 80: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται πιο κοντά από ποτέ και αρχίζουν να παραδέχονται, αυτά που μέχρι τώρα κρατούσαν μέσα τους, κάνοντας ένα βήμα που αλλάζει τη σχέση τους. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη, αιφνιδιάζοντάς την και φέρνοντάς την μπροστά σε μια απόφαση που την ταράζει. Η Μίνα, παγιδευμένη ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, παίρνει μια δύσκολη απόφαση και στέλνει ένα γράμμα, που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Στο εργοστάσιο, τα παιχνίδια συμφερόντων γίνονται πιο επικίνδυνα, ο Νταγιάννος κινεί τα νήματα μεθοδικά και η Άσπα μπλέκεται όλο και πιο βαθιά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Και την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα προχωρά σε μια σκοτεινή συμφωνία, που μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 81: Η Αννέζα μαθαίνει συγκινημένη για το γάμο του Σταύρου με την Ελένη, ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή ανακοινώνουν στον μικρό Πέτρο, ότι θα αποκτήσει αδερφάκι. Ο Ορφέας αποφασίζει να δείξει το γράμμα του πατέρα τους στον Οδυσσέα και η Μιρέλλα, παρακολουθώντας τον Πωλ, τον βλέπει να συναντά την Εύα. Η Αλεξάνδρα παίρνει στα χέρια της το πολυπόθητο υλικό του ξενοδοχείου με τη μοιραία νύχτα της Αρετής και του Οδυσσέα.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 21 Μαΐου

Επεισόδιο 82: Ο Οδυσσέας συναντά τον ετεροθαλή αδερφό του κι έρχεται αντιμέτωπος με τις ξεκάθαρες προθέσεις του. Η Μαρίκα ετοιμάζεται για την επέτειό της με τον Νταγιάννο, όμως η συνάντησή του με τον Στάθη, παίρνει απρόβλεπτη τροπή. Η Αλεξάνδρα ψάχνει απεγνωσμένα στο υλικό του ξενοδοχείου, την καταγραφή που θα της αποκαλύψει την αλήθεια για τον Οδυσσέα και τη γυναίκα που κοιμήθηκε μαζί του. Ο Πωλ έρχεται πιο κοντά με την Εύα, αλλά αιφνιδιάζεται με το πρόσωπο που βλέπει μπροστά του. Την ίδια στιγμή, ο Σάββας μαθαίνει κάτι για τη Μίνα και τον Νικήτα και ανησυχεί για εκείνη και το μωρό τους. Κι ενώ η Μαρίκα προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τον Νταγιάννο, δέχεται μια κλήση που τη διαλύει.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ