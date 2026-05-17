Σούπερ Ήρωες – επόμενα επεισόδια: Στο μαγαζί εμφανίζεται ο Γιάννης Κότσιρας

Στο χασάπικο, ο Μάριο κάνει ακόμα μια έκπληξη στη Χαριστέλλα
Οι «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζουν να κρατούν συντροφιά στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 και υπόσχονται στιγμές γέλιου. Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια που θα μεταδοθούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου και την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 20:00.

Σάββατο στο ΣΟΥΠΕΡ και η Έφη προετοιμάζει με υπέρμετρο ενθουσιασμό ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τον Σπύρο. Ο Δημήτρης προσπαθεί να κρύψει το πάρτι από τη Μπέτυ, που έχει έρθει ακόμα μια φορά για να τους επιπλήξει… Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εμφανίζεται στο μαγαζί και ο Γιάννης Κότσιρας. Φυσικά, η βραδιά προβλέπεται γεμάτη εκπλήξεις.

Σούπερ Ήρωες – Δευτέρα 18 Μαΐου

Επεισόδιο 19ο: Ο Σπύρος ανακοινώνει στον Ζαχαρία ότι ζήτησε από μόνος του να μεταφερθεί σε άλλο υποκατάστημα και η σχέση τους… περνάει κρίση. Την ίδια στιγμή, αναστάτωση επικρατεί στο μανάβικο όταν ο Αντώνης δέχεται μια ξαφνική επίσκεψη από τη μία και μοναδική πρώην κοπέλα του. Στο χασάπικο, ο Μάριο κάνει ακόμα μια έκπληξη στη Χαριστέλλα και – για κακή της τύχη – θέλει να δουν τη σχέση τους πιο σοβαρά. Παράλληλα, στα ταμεία η Έφη και η Σταυρούλα έχουν καινούρια αποστολή. Να αναγνωρίσουν τον σύμβουλο που στέλνουν κρυφά από τα κεντρικά για να αξιολογήσει το μαγαζί.

Guest: Κώστας Καζάκας, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Μαριαλένα Ηλία

Σούπερ Ήρωες – Τρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδιο 20ο: Σάββατο στο ΣΟΥΠΕΡ και η Έφη προετοιμάζει με υπέρμετρο ενθουσιασμό ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τον Σπύρο. Ταυτόχρονα, ο Αντώνης προσπαθεί να ανακαλύψει το μυστήριο παρελθόν της Ρένας με τον Σουηδό σύμβουλο, Μάγκνους… Η Χαριστέλλα προσπαθεί να χωρίσει το αγόρι της… Ο Ζαχαρίας προσπαθεί να ελέγξει κάθε κίνηση της Σταυρούλας μες στον πανικό του να κάνουν παιδί… Ο Δημήτρης προσπαθεί να κρύψει το πάρτι από τη Μπέτυ, που έχει έρθει ακόμα μια φορά για να τους επιπλήξει… Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εμφανίζεται στο μαγαζί και ο Γιάννης Κότσιρας. Φυσικά, η βραδιά προβλέπεται γεμάτη εκπλήξεις.

Guest: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ράνια Σχίζα, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Καζάκας

Guest: Ζώγια Σεβαστιανού

 

Συντελεστές

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

Παραγωγή: PEDIO PRODUCTIONS

