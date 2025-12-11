Λίλι Κόλινς: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του βλέπουν το «Emily in Paris»

Η Λίλι Κόλινς βρέθηκε καλεσμένη στο «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και μίλησε για τη σειρά που πρωταγωνιστεί «Emily in Paris». Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Breakfast@Star» μεταξύ άλλων ανέφερε πως ανάμεσα στους τηλεθεατές είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του.

Σε άλλο σημείο η 36χρονη πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» αντέδρασε με δάκρυα στα μάτια, όταν βρέθηκε ξαφνικά δίπλα στη γυναίκα που θαύμαζε από μικρή, τη Βικτόρια Μπέκαμ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Λίλι Κόλινς αιφνιδιάστηκε όταν ο Τζίμι Φάλον έφερε στο πλατό την 51 ετών σχεδιάστρια μόδας και πρώην «Posh Spice», πραγματοποιώντας μια συνάντηση που – όπως παραδέχτηκε η ίδια – ονειρευόταν εδώ και χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζίμι Φάλον ρώτησε την ηθοποιό αν βρίσκεται ακόμη στην «Posh» φάση της, με την Κόλινς να απαντά γελώντας ότι ελπίζει «να μη βγει ποτέ» από αυτή τη φάση.

Στη συνέχεια προβλήθηκε στην οθόνη μια φωτογραφία όπου η ηθοποιός και η Μπέκαμ ποζάρουν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, κάτι που η Κόλινς σχολίασε λέγοντας πως η Posh «θα το κάνει πάντα καλύτερα». Λίγο αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε αντιγράψει το εμβληματικό καρέ της Μπέκαμ στα μαλλιά της.

Οι δύο τους μιμήθηκαν την πόζα της φωτογραφίας, σηκώνοντας και οι δύο το γνωστό σήμα της ειρήνης και μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπέκαμ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τα μαλλιά της Κόλινς, λέγοντας ότι το δικό της καρέ ήταν «πιο γυαλιστερό», με την ηθοποιό να τη διακόπτει ευγενικά, επιμένοντας ότι «δεν θα μπορούσε ποτέ να τη ξεπεράσει», ευχαριστώντας τη για το κομπλιμέντο.

@hellomag Lily Collins living every Spice Girls fan’s dream — surprised by Victoria Beckham and rocking a little Posh-Spice-inspired chop for the new season of Emily in Paris. @FallonTonight ♬ original sound – HELLO!

Υπενθυμίζεται πως η 5η σεζόν του «Emily in Paris» είναι καθ’ οδόν. Όπως επιβεβαιώνει το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε, η ηρωίδα Emily Cooper (Lily Collins) κάνει μια παράκαμψη από την αγαπημένη της γαλλική πόλη υπέρ της Ρώμης, στην Ιταλία.