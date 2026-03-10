Λίλιαν Αρχοντή: Δε με χαλάει να υπάρχω ως “Φιόνα” και “μοναδική αγάπη”, δείχνει ότι ο ρόλος άφησε το αποτύπωμά του

Η ηθοποιός Λίλιαν Αρχοντή μίλησε για τη σειρά που την έκανε ευρέως γνωστή στο πανελλήνιο και δεν είναι άλλο από το «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Η τηλεοπτική Φιόνα μίλησε στο Λοιπόν και τον Παναγιώτη Βαζαίο, αναφέροντας ότι δεν είναι ενοχλεί που η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» παίζει εδώ και δεκαετίες σε επανάληψη. Παράλληλα, η Λίλιαν Αρχοντή τόνισε ότι ο ρόλος της άφησε το αποτύπωμά του.

«Δεν με προβληματίζει καθόλου που το “Κωνσταντίνου και Ελένης” προβάλλεται σχεδόν καθημερινά εδώ και 25 χρόνια. Μου δίνει χαρά. Χαίρομαι που μεγαλώνουν γενιές και γενιές μαζί με το υπόλοιπο επιτελείο του “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Πολλές μαμάδες μου λένε ότι τα παιδιά τους, όταν γυρίζουν από το σχολείο, θέλουν να δουν το σίριαλ πριν διαβάσουν. Αυτό μου δίνει τεράστια χαρά.

Το ότι η σειρά συνεχίζει χωρίς να σταματά και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, ακόμα και με τις επαναλήψεις και τις υψηλές τηλεθεάσεις, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Δε με χαλάει καθόλου, γιατί προσωπικά δεν έχω μείνει μόνο σε αυτό. Έχω κάνει πολλά πράγματα στη συνέχεια της πορείας μου. Από τη στιγμή όμως που ο κόσμος αγαπά τόσο πολύ το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει φτάσει μέχρι και σε καταγραφές ρεκόρ, εγώ δεν μπορώ παρά να το βλέπω ως τιμή», τόνισε η Λίλιαν Αρχοντή.

Το θεωρώ τιμή που έχει ταυτιστεί το όνομά μου με τον ρόλο της Φιόνας. Δεν με χαλάει να υπάρχω ως “Φιόνα” και ως “μοναδική αγάπη”, γιατί αυτό δείχνει ότι ο ρόλος άφησε το αποτύπωμά του. Παράλληλα έχω έχω προχωρήσει, έχω κάνει και άλλα πράγματα μετά, αλλά αυτό δεν αναιρεί την επιτυχία και την αγάπη του κόσμου για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Για μένα είναι χαρά και τιμή, όχι πρόβλημα.