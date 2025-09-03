Λίλιαν Αρχοντή: «Στον Χάρη Ρώμα και στην Άννα Χατζησοφιά χρωστάω την αναγνωρισιμότητα μου και τους ευχαριστώ»

Στη συμβολή του Θεού στην καλλιτεχνική της διαδρομή καθώς και στη συνεργασία που είχε τηλεοπτικά με τον Χάρη Ρώμα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Λίλιαν Αρχοντή στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Μου είπες ότι νιώθεις ευγνώμων και ευχαριστείς τον Θεό. Πιστεύεις ότι σε βοήθησε να ακολουθήσεις αυτόν το δρόμο στη ζωή σου;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιστεύω απόλυτα. Επειδή χόρευα και τραγουδούσα, η μαμά μου ήθελε να γίνω ηθοποιός. Όλα ξεκίνησαν από τη μανούλα μου. Ήθελα να γίνω ηθοποιός. Στο σχολείο ήμουν πάντα πρώτη στις απαγγελίες και όλοι έλεγαν «μπράβο» στη μητέρα μου, με θαύμαζαν και με χειροκροτούσαν στις σχολικές παραστάσεις. Αλλά ναι, ήταν θέλημα Θεού. Γιατί όλα μου ήρθαν ευλογημένα.

Είχα σπουδαίους δασκάλους στην υποκριτική. Τον Τίτο Βαρδή, τον Χρήστο Τσάγκα, τον Άγγελο Αντωνόπουλο και δασκάλες την Ελένη Χατζηαργύρη, την Εύα Κοταμανίδου, την Ντόρα Τσάτσου.

Έχεις παίξει στο θέατρο με σπουδαία ονόματα, αλλά από την τηλεόραση και το “Κωνσταντίνου και Ελένης” του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά έγινε γνωστή. Σε ενοχλεί αυτό;

Στον Χάρη Ρώμα και στην Άννα Χατζησοφιά, που μου έγραψαν τον ρόλο της Φιόνας στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», χρωστάω την αναγνωρισιμότητα μου και τους ευχαριστώ. Φυσικά και δεν με ενοχλεί. Το αντίθετο. Ήταν ένας ρόλος στον οποίο έδωσα την ψυχή μου και αυτό το κατάλαβε ο κόσμος.

Ήταν ο ρόλος της ρόλος της ζωής μου και από αυτόν με αγάπησε ο κόσμος. Είναι κομμάτι της ζωής μου πολύ σημαντικό. Και όταν με φωνάζουν «Φιόνα, μοναδική μου αγάπη», θα με πειράξει αυτό; Είναι πολύ όμορφο. Μου λένε μαμάδες που έρχονται στο θέατρο με παιδάκια «για να φάει, πρέπει το μεσημέρι να δει “Κωνσταντίνου και Ελένης”». Να μη χαρώ γι’ αυτό; Τιμή μου και καμάρι μου.