Live «επίθεση» του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου στον Πέτρο Κουσουλό: «Είσαι πολύ μικρός να με πιάνεις στο στόμα σου»

Μία αλλοπρόσαλλη στιγμή κατέγραψε η κάμερα όταν ρεπορτάζ από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, διακόπηκε από τον δικηγόρο, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στον παρουσιαστή Πέτρο Κουσουλό.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής σύνδεσης από τη Θεσσαλονίκη, η ρεπόρτερ Πωλίνα Κολοκοτρώνη μετέδιδε εξελίξεις για την υπόθεση της νεαρής Έμμας στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού. Τότε στο πλάνο φαίνεται να μπαίνει ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος που φώναζε στην κάμερα για τον παρουσιαστή.

«Να πείτε στον κ. Κουσουλό ότι θα κληθεί στα ασφαλιστικά μέτρα. Το όνομα Θεοδωρόπουλος, κ Κουσουλέ, είστε πολύ μικρός και ασήμαντος, εσείς να το πιάνετε στο στόμα σας. Και η κυρία που έχει ποινικό μητρώο και είναι καλεσμένη να προσέχει πάρα πολύ. Στα ασφαλιστικά μέτρα και στις μηνύσεις θα συναντηθούμε», είπε ο δικηγόρος.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής εξήγησε τι έχει συμβεί, ενώ κατέκρινε τη στάση του δικηγόρου να μιλήσει έτσι στην κάμερα. Όπως περιέγραψε, σε προηγούμενη εκπομπή του, μία καλεσμένη είχε αποκαλέσει τον δικηγόρο, “tiktoker”, με τον ίδιο να αναφέρει ότι είπε ότι είναι δικηγόρος και μάλιστα είχαν συνεργαστεί σε υποθέσεις παλαιότερα.

Ο δικηγόρος έφυγε από το σημείο και λίγα λεπτά αργότερα συνεχίστηκε η σύνδεση.