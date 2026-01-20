Live News: Έσπασε τα κοντέρ της τηλεθέασης η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News παραμένει σταθερά πρώτο στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης και διευρύνει τη διαφορά από τους ανταγωνιστές του. Ο Νίκος Ευαγγελάτος παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις με τη δική του σφραγίδα. Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ με ζωντανές συνδέσεις και βίντεο, κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Τη Δευτέρα (19-01-2026) το Live News κατέκτησε την κορυφή στην τηλεθέαση με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Ο Νίκος Ευαγγελάτος και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν μεταξύ άλλων με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, το έγκλημα στο Αγρίνιο και τα όσα ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, το Live News σημείωσε μέσο όρο 23,3% στο δυναμικό κοινό, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,3% στο τέταρτο 16:30 – 16:45.

Αντίθετα, στο γενικό σύνολο ο μέσος όρος ήταν 21,4%, φτάνοντας μέχρι το 23,8% στο τέταρτο 17:30 – 17:45.

Η επιτυχία του «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.