Live News: Κυριαρχία στην τηλεθέαση για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News παραμένει σταθερά πρώτο στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης και διευρύνει τη διαφορά από τους ανταγωνιστές του. Ο Νίκος Ευαγγελάτος παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν όλες τις εξελίξεις με τη δική του σφραγίδα.

Τη Δευτέρα (08-09-2025) στη μάχη για την τηλεθέαση, το Live News παρέμεινε η σταθερή επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη 16:00-18:00, σημειώνοντας υψηλά σκορ στις μετρήσεις της Nielsen.

Πιο συγκεκριμένα, το Live News κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό 16% στο δυναμικό κοινό (18-54). Ακολούθησε η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο 4,5% και η πρεμιέρα του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ με 3,5%.

Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, αφού και εκεί ο Νίκος Ευαγγελάτος δεν άφησε περιθώρια στον ανταγωνισμό, αγγίζοντας το 16%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου με την τηλεθέαση να φτάνει το 7,4% για λογαριασμό του ΟΡΕΝ, ενώ η νέα εκπομπή του Κώστα Τσουρού έδωσε στο κανάλι του Φαλήρου μερίδιο 5%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Live News – 16%

Καθαρές Κουβέντες – 4,5%

Το ‘Χουμε – 3,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Live News – 16%

Καθαρές Κουβέντες – 7,4%

Το ‘Χουμε – 5%