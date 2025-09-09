Live News: Κυριαρχία στην τηλεθέαση για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News παραμένει σταθερά πρώτο στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης και διευρύνει τη διαφορά από τους ανταγωνιστές του. Ο Νίκος Ευαγγελάτος παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν όλες τις εξελίξεις με τη δική του σφραγίδα.
Τη Δευτέρα (08-09-2025) στη μάχη για την τηλεθέαση, το Live News παρέμεινε η σταθερή επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη 16:00-18:00, σημειώνοντας υψηλά σκορ στις μετρήσεις της Nielsen.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πιο συγκεκριμένα, το Live News κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό 16% στο δυναμικό κοινό (18-54). Ακολούθησε η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο 4,5% και η πρεμιέρα του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ με 3,5%.
Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, αφού και εκεί ο Νίκος Ευαγγελάτος δεν άφησε περιθώρια στον ανταγωνισμό, αγγίζοντας το 16%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου με την τηλεθέαση να φτάνει το 7,4% για λογαριασμό του ΟΡΕΝ, ενώ η νέα εκπομπή του Κώστα Τσουρού έδωσε στο κανάλι του Φαλήρου μερίδιο 5%.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αναλυτικά η τηλεθέαση
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Live News – 16%
Καθαρές Κουβέντες – 4,5%
Το ‘Χουμε – 3,5%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Live News – 16%
Καθαρές Κουβέντες – 7,4%
Το ‘Χουμε – 5%