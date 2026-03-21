«Λύγισε» ο Γιώργος Καπουτζίδης στην πρεμιέρα του «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια

«Είναι μία φοβερή καταπίεση που υφίστασαι και δεν ξέρεις γιατί», εξομολογήθηκε βιωματικά ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν ο πρώτος καλεσμένος της νέας εκπομπής «Moments», με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια τη νύχτα του Σαββάτου (21.03.2026).

Στο πλατό της εκπομπής που παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε μία αναδρομή σε σημαντικούς σταθμούς της ζωής του.

Μάλιστα, ο επιτυχημένος δημιουργός γύρισε τον χρόνο στο παρελθόν, στην κουζίνα του πατρικού του σπιτιού, όταν και μίλησε στη μητέρα του για τη διάθεση να βοηθήσει πολλά παιδιά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Παράλληλα, δε, τόσο η μητέρα του όσο και ο πατέρας του μίλησαν στο πρώτο επεισόδιο του «Moments», λυγίζοντας συναισθηματικά τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος δάκρυσε.

Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε αρχικά πως «τους αγαπώ πολύ τους γονείς μου, νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο πράγμα το να μεγαλώσεις παιδιά. Πολύ υπεύθυνο και το κάνουν με φοβερή υπευθυνότητα και αγάπη και οι δυο. Με προστάτευσαν από πολλά πράγματα. Θυμάμαι πως είχα πει στη μητέρα μου, λίγο πριν ξεκινήσω να γράφω τις ”Σέρρες”, ότι ”έσκαγα” σε κάποια φάση για το ότι δεν μπορούσα να εκφράσω ποιος είμαι, το τι είμαι, το ποιον αγαπάω. Είναι μία φοβερή καταπίεση την οποία την υφίστασαι και δεν ξέρεις γιατί».

«Ενώ στους γονείς μου είχα μιλήσει από το 1995, είπα στη μαμά μου πως ”θα μπορούσα να ‘χα πει και να ‘χα κάνει περισσότερα πράγματα και να βοηθήσω πολλά παιδιά αλλά δεν το κάνω μόνο και μόνο για να μη φέρω εσάς σε δύσκολη θέση”. ”Να πεις ότι θέλεις, αφού θέλεις να βοηθήσεις ανθρώπους”, μου είπε η μαμά μου».

«Ο καθένας να κοιτάξει να μεγαλώσει τα παιδιά του, και με το πώς μεγαλώνουν τα άλλα παιδιά να μην ασχολείται. Μία ευθύνη έχουν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά, το λέω για αυτούς που θέλουν να μας πουν πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά ή πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα ομόφυλα ζευγάρια τα παιδιά τους».

«Ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, τα ‘χουν μελετήσει, εσείς κοιτάξτε να μεγαλώσετε τα δικά σας παιδιά. Οπότε φοβόμουν πάρα πολύ να μην τους φέρω σε δύσκολη θέση. Μην γίνει κάτι στην πόλη, μην τους πει κάποιος κάτι και τους στενοχωρήσει και ‘γω να είμαι 600 χιλιόμετρα μακριά».

Αμέσως μετά τα τρυφερά λόγια του πατέρα του για εκείνον, δε, ο Γιώργος Καπουτζίδης εκμυστηρεύτηκε τα εξής, με μάτια βουρκωμένα, στη νέα εκπομπή της Ζέτας Μακρουπούλια στον ΑΝΤ1:

«Αχ Θεέ μου… Νιώθω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να είσαι γονιός, νιώθω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να δίνεις αγάπη και να καθοδηγείς έναν άνθρωπο στον κόσμο. Όταν λέω να ‘σαι γονιός, δεν το λέω μόνο για το παιδί που γέννησες αλλά για οποιοδήποτε παιδί έχεις. Μπορεί με κάποιον άλλο τρόπο να γίνεις γονιός και εγώ είμαι τυχερός που είχα αυτούς τους δύο γονείς, που το πρώτο τους μέλημα ήταν να δώσουν αγάπη. Δεν έψαχναν έναν τρόπο να εκπληρωθεί το δικό τους όνειρο».